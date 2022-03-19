▲新北產官學合作推春遊「峽午」，侯友宜與千人野餐品綠茶。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府與國立臺北大學合作，融合三峽碧螺春、藍染及鶯歌陶瓷等元素，辦理為期一個月的「三峽綠茶季」，19、20日連續2日在臺北大學舉辦綠茶野餐派對及碧綠市集，現場齊聚超過千人，悠閒野餐品茶逛市集。除此之外，9場次的「茶鄉輕旅行」熱烈報名中，邀請民眾春日走讀遊三峽。

新北市政府自2019年起以農業為基礎推動地方創生，與在地團隊推動地方特色產業鏈，並集結大專院校成立農業創生大學聯盟，邀集大學青年前進產地，協助農業創生團隊發展事業及產業。今年與臺北大學合作辦理為期一個月「三峽綠茶季」，以野餐派對、展售市集、茶園走讀小旅行及紀錄片影展等系列活動，串聯三峽碧螺春、藍染及鶯歌陶瓷元素，推廣三峽春日之美。

▲「三峽綠茶季」以野餐派對、展售市集、茶園走讀小旅行及紀錄片影展等系列活動。

新北市長侯友宜出席「三峽綠茶季-峽午茶．野餐趣」開幕式，與臺北大學校長李承嘉、北大高中校長施雅慧及三峽區農會理事長蘇俊龍攜手封茶祈福，象徵茶文化與在地特色產業結合及傳承，同時市長鼓勵臺北大學師生繼續深耕三峽、推廣在地特色產業。

侯友宜表示，本次綠茶季與臺北大學合作，並號召在地茶農、商家、學校及社團等共同規劃，產官學攜手促成三峽特色產業串連，讓社區居民認識地方產業，感受三峽濃厚人文藝術氣息，而學生也走出校園踏入茶園，看到在地特色、獨特魅力及工作機會，產生留鄉甚至移居契機。

▲三峽谷芳茶園現場擺攤。



侯友宜說，我們持續協助地方產業鏈發展，並提供各項行政資源，促進學校與在地團隊合作，協助青年留鄉或移居創業工作。新北市未來會繼續做，讓青年創業往前走，只有青年創業的根留在新北，新北才有機會跟希望。

農業局長李玟表示，近年來致力於推動青年相關政策，從「就業」與「教育」兩個層面來營造青年願意從農的就業環境，秉持「先創通路再開農路」的理念，從輔導生產到打造區域經濟，與在地團隊合作發展事業及產業，同時引進學術力，推動地區既有產業鏈，活絡地方經濟，達到農業創生的目標。

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