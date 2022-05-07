台南確診破千+1342人　讓確診學生上學...私幼將遭市府重罰

▲台南市長黃偉哲宣布7日新增確診個案1342名，包含628例男性、714例女性個案，年齡介於未滿10歲至90多歲，另對於台南１所私幼違反防疫規定，讓確診學童仍到園上課，將依法重罰嚴懲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲宣布7日新增確診個案1342名，包含628例男性、714例女性個案，年齡介於未滿10歲至90多歲，發病日介於4月30日至5月6日，85.2%於5日及6日發病，包含421例為無症狀感染，另對於台南１所私幼違反防疫規定，讓確診學童仍到園上課，將依法重罰嚴懲。

黃偉哲市長指出，7日全台灣是46377，台南是1342，指揮中心公布的1352有10例是外縣市，已經轉出，不管是1342、1352，對我們來講都是相當多的，相信台南市所有醫護人員以及防疫人員，都是卯足全力來處理現在的狀況，可以說不管是醫療量能也好、居家照護也好或是居家健康關懷也好，事實上大家都是戰戰兢兢在為確診者以及居隔的市民朋友們服務。

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黃偉哲說，今天有一件幼兒園是不是未依照防疫措施，這個部分，明知道學生有確診，卻沒有在第一時間依規定通知停課，市府將依防疫相關規定嚴查。

對於工業區廠商反應每日快篩試劑需求量大，現行實名制不敷使用，衛生局長許以霖指出，其實市府過去媒介了幾家工業區廠商，直接透過經濟部專案，直接跟快篩廠商聯繫購買，目前台灣是定額徵用跟開放買賣雙軌並行，所以並不是廠家要去買快篩買不到，當然實名制是針對個人使用，針對大量使用的話，市府也是建議透過經濟部專案，直接跟快篩廠商接洽。

另外補充，現在居家快篩慢慢普及，但是台南市還是有提供3個快篩篩檢站，提供風險族群，或是低收入戶，可以到這三個篩檢站，到明天為止都還是有，下週我們也會繼續延續，包含松柏育樂中心、新化體育公園、營新醫院前，有這3處，下週也會繼續。還是提醒大家，如果有居家快篩陽性的話，直接到醫院去做PCR篩檢，台南市有一些診所也會加入作PCR篩檢，這樣也可以避免市民集中在醫院做篩檢，市府也會把PCR的篩檢站再擴充。

黃偉哲說，現在台南在6都裡面還是確診最少的，1342例，但是對於醫療量能已經有相當大的壓力了，加上民眾也會在快篩陽後，想要直接衝到急診室去，台南市現在有19個篩檢站，有16個醫院，加上有3個醫院外篩檢站，所以總共有19個快篩篩檢站，請民眾直接到快篩篩檢站來篩檢，不要衝急診室，衝急診室會延誤了正常醫院量能，到時若有急症、重症或是車禍，或是非常嚴重的疾病，需要急診，但是醫院的醫護人員卻被要快篩的人占住的話，那樣子的話不僅是對醫療量能不好，對民眾健康也是一大威脅，而且病人的權益，事實上，我們已經開闢了篩檢站，篩檢站是很快，篩了15分鐘以後，馬上可以做處置，不管是給藥，或是做PCR，或是進一步處理，可以馬上處理，比您在家快篩一遍，也不知道是你做的，還是其他人做的，還是醫護人員來幫你做快篩更到位，所以我想這部分要跟各位做報告，請善加利用我們快篩篩檢站。那對於低收入戶的民眾也可以到快篩篩檢站，免費來為您快篩，這樣子也是對於低收入戶的健康權的一個保障，對社會經濟弱勢的健康權的一個保障。



台南市衛生局長許以霖指出，民眾如被通知確診時，請先留在家中，等待公衛人員通知，陸續由居家照護及疫調人員與確診者聯繫；保持一人一室、勿共餐，盡量和家人使用不同衛浴設備或每次使用後適當清消，保持佩戴口罩、勤洗手或使用酒精等防疫習慣，若有發燒，可先使用退燒藥減緩不適，盡量臥床休息和飲水。

衛生局也提醒確診者務必觀察自身症狀變化，如有喘、呼吸困難、持續胸痛、胸悶、意識不清、皮膚或嘴唇或指甲床發青症狀，請聯絡主責醫院或居家照護醫療專線。

市民也能透過「臺南共照雲」LINE ID：@794mfoab，或透過台南市衛生局Facebook、service@tncghb.gov.tw反應防疫相關問題；如有防疫、醫療需求，可以撥打06-2880180、06-3901551，06-3901551同時也開放給非確診者進行防疫問題諮詢。確診者有健康照護需求，請撥06-2880115，其他問題請撥1999，以讓市民都能獲得適切的服務。

台南市四大主責醫院院長包括成大、奇美、市立醫院和安南醫院以及台南市醫師公會與台南市診所協會，6日發表聯合聲明，強調目前台南醫療量能充足，請市民用行動力挺醫護和衛政、社政等所有拚盡全力守住Covid-19防線第一線人員。

台南市醫師公會理事長陳相國表示，目前台南市醫療量能充沛，請民眾遵循指揮中心指引，也請市民相信台南市優質醫療團隊的能力，第一線防疫人員有信心和市府團隊攜手帶領民眾一起打敗Covid-19病毒，度過疫情最艱困的時刻。

奇美醫院院長邱仲慶表示，在疫情當下，經濟動盪、人心浮動，醫護人員也相當辛苦。他希望在台南市政府努力之下，經過淬鍊，讓我們的意志更堅強，使大家的心更緊密地結合，一起向上提升台灣及醫療服務的水準，使台灣的人民更加茁壯。

聯合聲明指出，全世界已與Covid-19病毒纏鬥兩年多，在中央指揮中心公布相關防疫政策之外，台南市府團隊一路帶領第一線防疫工作人員積極應變，攜手各區醫療院所包括4大主責醫院、31家網絡醫院、37區衛生所和逾600家基層診所，做好全市大聯防工作，確保台南醫療量能充足，全力守住仍是目前六都確診人數相對較少的台南。

隨著疫情升溫、確診人數增多，加上中央政策快速轉變，台南四大主責醫院包括成大醫院、奇美醫院、市立醫院和安南醫院，以及醫事相關公會呼籲市民和各界團體，請互相體諒、多點耐心和包容心，力挺醫護和衛政、社政等所有拚盡全力守住Covid-19防線的第一線人員。

台南市醫師公會理事長陳相國、成大醫院院長沈孟儒、台南市診所協會理事長賴俊良、台南市立醫院院長蔡良敏、奇美醫院院長邱仲慶、安南醫院院長林聖哲共同代表簽署發表聲明。