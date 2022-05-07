快訊／台中+2517　衛生局千人忙翻天「即日起不再公布足跡」

▲台中+2517，衛生局千人忙翻天「即日起不再公布足跡」。（圖／翻攝盧秀燕臉書）



記者游瓊華／台中報導

全國今(7)日本土確診新增4萬6377例，台中市本土個案新增2517例，由於疫情炸鍋，衛生局全局人員忙翻天，市府也宣布，今開始不再公布熱點足跡。

台中市政府指出，台中到昨（6）日還有公布熱點足跡，也是全台縣市唯一還在公布足跡的縣市，由於疫情沒有降溫，病例數持續增加，顯示全台都是風險區域，因此回歸防疫的核心原則，戴好口罩、勤洗手、勤消毒，今開始不再公布熱點足跡。

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台中市長盧秀燕說，她昨晚8點多到衛生局慰問同仁，看到局內上千名員工漏夜加班，甚至別的局處同仁也跨局支援，做相關的疫調、開居隔單、電話聯絡各校，或者快打站的物資提供等，這樣辛苦工作已持續很長一段時間。

盧秀燕提到，明天是母親節，有許多同仁也是母親卻沒有辦法過節，當中還有同仁自己有個1歲半女兒，已經很久時間無法好好陪伴、照顧，說到眼眶泛淚。

盧秀燕指出，衛生局的同仁都很堅強，看到同仁臉上的辛苦與疲憊，但還硬撐著，感到非常心疼和抱歉，也希望所有市民為這些防疫英雄加油。

此外，隨著疫情升溫工作量有增無減，盧秀燕也希望，中央能持續簡化相關工作，剛剛中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也在記者會中說明，要調整匡列對象及相關的措施，市府配合中央，也呼籲市民朋友如接到疫調電話，盡可能配合同仁關懷慰問與調查，讓同仁可縮短疫調時間，讓相關照護工作都能順暢推動。