屏東+584！　87校278班停課　快篩實名制全縣33鄉鎮皆有販售點

▲8日起調整密切接觸者匡列原則 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣今(7)日新增584例本土確診個案，為讓民眾盡快買到家用快篩，屏縣原有150個販售點，經縣府衛生局爭取，再增加竹田、車城、佳冬、枋山、春日等5鄉衛生所加入販售行列，全縣33鄉鎮皆有販售點，方便民眾就近購買。

縣府統計截至5月7日，本縣居家隔離現管人數1272，今日解隔1512人，近期無違反居家隔離規範者；5歲以下確診累計230例，36例解除隔離，無重症。居家照護累計 1437人，解除135人，現管1032人。

另6-11歲學童校園COVID疫苗施打，5月2日至5月6日共施打56校2657人，施打率49%，通報6名學生出現暈針情形，1人就醫後返家，其餘休息後也返家，均無礙。

而為照顧確診兒童及孕婦，除了衛生所醫師以外，縣府更號召基層小兒科專科醫師協助評估，關懷兒童確診個案（尤其是12歲以下），目前已有16位基層兒科醫師加入，包括迦美診所、小太陽兒科聯合診所、蔡長禧診所、正大聯合診所、林俊傑診所、元和馨診所、林長興診所、宋的祥診所、張俊智診所、博醫診所、洪梓策親子診所、嘉誠診所、慈愛診所、黃志忠診所、欣安禾婦兒科診所。孕婦則由鄭英傑婦產科醫師關懷照護。

衛生局指出，家用快篩實名制自4月28日上路，全縣原有150個販售點，其中7個原住民鄉1偏鄉，因無社區藥局遂由衛生所販售。經衛生局積極向中央爭取，再增加竹田、車城、佳冬、枋山、春日等5鄉衛生所，5月7日起加入販售行列，目前全縣33鄉鎮市都有販售點，民眾可透過網路使用「健保署家用快篩實名制地圖」查詢臨近販售點資訊或至衛生局官網查詢販售點名單。

衛生局指出，現行家用快篩實名制銷售，是採用平均值方式配售，因民眾購買踴躍，供不應求，已向中央反映於販售熱區能夠增加配售量，並依各藥局銷售的份數增減數量。

7日確診者584例鄉鎮區域分布為：屏東市189案，潮州鎮36案，東港鎮55案，恆春鎮44案，萬丹鄉36案，獅子鄉8案，長治鄉13案，九如鄉13案，麟洛鄉6案，里港鄉10案，高樹鄉4案，鹽埔鄉5案，內埔鄉21案、萬巒鄉11案，竹田鄉9案，新埤鄉3案，枋寮鄉9案，新園鄉41案，崁頂鄉2案，林邊鄉2案，南州鄉2案，佳冬鄉3案，琉球鄉3案，滿州鄉3案，車城鄉2案，枋山鄉3案，三地門鄉8案，瑪家鄉6案，霧台鄉3案，泰武鄉14案，來義鄉10案，春日鄉5案，牡丹鄉5案。

全校班級暫停實體課程校數5校102班：屏東高中、屏北高中、獅子國中、德協國小、大光國小。

部分班級暫停實體課程校數有82校176班：屏東高工、佳冬高農、東港海事、大同高中、陸興高中、公正國中、鶴聲國中、長治國中、里港國中、內埔國中、光春國中、萬巒國中、車城國中、滿州國中、海豐國小、唐榮國小、興華國小、新興國小、社皮國小、廣安國小、麟洛國小、光華國小、佳佐國小、內埔國小、崇文國小、黎明國小、東海國小、仙吉國小、港西國小、港東國小、南州國小、萬安國小、力里國小、內埔農工、美和高中、中正國中、九如國中、新園國中、恆春國中、中正國小、仁愛國小、公館國小、大同國小、萬丹國小、九如國小、後庄國小、高朗國小、鹽州國小、恆春國小、墾丁國小、長樂國小、古華國小、內獅國小、石門國小、潮昇國小、東興國小、瓦磘國小、民生國小、潮州高中、民和國小、忠孝國小、新庄國小、長興國小、鹽埔國小、潮州國小、東港國小、新園國小、信義國小、恆春工商、民生家商、東港高中、明正國中、勝利國小、復興國小、和平國小、東隆國小、崇蘭國小、東光國小、烏龍國小、屏榮高中、日新工商、鶴聲國小。