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假訊息攻擊台灣「連9年世界最多」　國防院拋3招抵抗中國認知戰

網路戰示意圖。（圖／達志影像／美聯社）

▲網路戰。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者陶本和／台北報導

俄烏戰爭除了實體戰場，在網路世界也有無硝煙的戰爭」，雙方網軍透過「假訊息」散播，掩蓋真實訊息。對此，國防院網路安全與決策推演研究所駐研學官廖松柏以「從俄烏戰爭中探討『假訊息』對台灣社會的影響」為題撰文。

廖松柏指出，今年二月俄烏戰爭尚未開打前，兩國在網路世界裡已經開始了虛擬空間作戰，從最初駭客攻擊事件一直到雙方網軍的網路空間交鋒，兩國為了爭取較有利的輿論與社會支持，從「認知作戰」開始已為戰爭揭開了序幕。

廖松柏表示，從戰事開始前充斥造謠的消息、偏激的言論及虛假的新聞畫面等，例如聲稱波蘭語「破壞者」計劃展開攻擊俄烏地區，後來證實為剪接過的芬蘭軍隊訓練影片，「假訊息」通常起因於民眾對未知的渴望，但也使得未經證實的聳動資訊容易被快速流通與散布。

廖松柏認為，訊息傳遞從傳統報章、雜誌及有線新聞報導等手段、方式，漸漸已被「新媒體」所逐步取代，從網路即時新聞、社群訊息推播及通訊軟體的傳送等，都使得訊息的獲取與傳遞加速便利、流量更加龐大。

他表示，從俄烏戰爭爆發開始，也因為相關訊息的流量日益龐大，目前國際事實查核組織聯盟(International Fact-Checking Network)，已聯手全球53個國家、85家查核組織，共同聯手針對訊息實施過濾與端正視聽的責任。

廖松柏說，社群網站仍是「假訊息」傳播的最大媒介，其中以Facebook、Instagram及YouTube佔了較大的流量，TikTok則成為了新興的謠言溫床；Facebook雖然訊息量龐大，但因與查核機構合作且內部已有機制審核訊息的真假，針對「可疑資訊」藉「警告」與「示警標註」提醒閱讀民眾，但仍有將近兩成的「假訊息」未能及時標註或處理，顯示其仍有一定的難度。

對於台灣來說，廖松柏表示，台灣是接受境外假訊息最頻繁的國家，已蟬聯9年冠軍，這代表中國對台灣認知作戰不曾間斷。他說，綜觀訊息取得方式的多元，民眾對資訊的獲得也將更加急迫與渴望，尤其是在「網路世界」裡，任何人都可以是獨立記者、人人都可以當播報員，只要一台電腦、鍵盤及麥克風等設備，就能擔任文章寫手或網紅直播主。

廖松柏表示，如何才能做好訊息的過濾，首先應該建立起個人或團體訊息獲得的「信任管道」，確保管道的正確性、引用的正當性，以避免消息來源陌生不明而降低了資訊的真實性；其次需要由官方監督及民間自我落實訊息的「查核機制」，避免審查便宜行事，而使得謠言、假資料及假新聞等散播造成了民眾視聽混淆，但如何與言論自由取得平衡則須深思。

最後，廖松柏強調，必須靠民眾自律，對所獲得的資訊要能追根究底，避免任意將未經證實的訊息轉傳，當接收的訊息過於誇大、不合邏輯或常理時應主動求證及提出檢舉，避免成為「假訊息」的傳播者或製造者，從好習慣做起才能共同防堵「假訊息」見縫插針及病毒式傳播的可能。

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