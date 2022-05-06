蔡英文送嘉義鳳梨酥當「見面禮」　日眾議員曝：這輩子吃過最好吃

▲蔡英文贈送嘉義旺萊山鳳梨禮盒。（圖／翻攝自蔡英文Instagram）

記者呂晏慈／台北報導

日本自民黨青年局訪團本周來台，訪團團長代理、自民黨青年局局長代理鈴木憲和（SUZUKI Norikazu）眾議員6日上午在媒體見面會受訪說，訪團抵台首日，在下榻的飯店看到總統蔡英文的歡迎信函，以及珍珠奶茶、鳳梨酥等，「在我這輩子吃到的珍珠奶茶和鳳梨酥當中，那天吃到的是最好吃的」，盼日台儘速克服疫情、恢復交流。

鈴木憲和今天在媒體見面會表示，訪團此行有3個重要意義，第一是前往國軍公墓弔唁「大恩人」、「台灣民主化之父」李登輝前總統，第二是拜會正副總統蔡英文、賴清德時，了解台方對加入CPTPP做了很多努力，第三則是與救國團交流，另也拜會台北市長柯文哲，今天則將分別拜會桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅等人。

對於台灣的甜品，鈴木憲和透露，他第一天到飯店、等待PCR檢查的結果時，發現蔡英文總統的歡迎信函，以及珍珠奶茶、鳳梨酥等，感受到台灣對訪團的照顧，「在我這輩子吃到的珍珠奶茶和鳳梨酥當中，那天吃到的是最好吃的」，另外，拜會蔡英文總統後又收到淡水的蛋糕，希望儘早能夠克服疫情，恢復日台之間的交流，為此我們也願意作出努力。