台灣有事等於日本有事？　日眾議員憂共機擾台「規模前所未有」

▲日本眾議員鈴木憲和（左）、鈴木隼人（右）出席媒體見面會。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

日本前首相安倍晉三日前受訪表示，美國應放棄在台灣問題上的模糊戰略，並指「台灣有事就是日本有事」。對此，自民黨青年局局長代理鈴木憲和（SUZUKI Norikazu）眾議員6日上午在媒體見面會表示，近期中國軍機以前所未有的規模進入台灣的防空識別區，強調台海穩定對亞太地區非常重要，將加強日台務實、實際的合作。

日本自民黨青年局訪團本週抵台訪問，6日上午舉行小型媒體見面會。鈴木憲和答覆媒體提問時表示，近期中國軍機以前所未有的規模進入台灣的防空識別區，而台灣是日本旁邊非常重要的友人，所以日本高度重視，台海穩定對於亞太地區非常重要，日方願與國際社會分享這樣的想法，這次來台灣之後，認識到台灣人對於現狀的認識及危機感，這次返國後將持續與國內討論，也希望加強務實、實際的合作。

鈴木憲和說，雖然現在是疫情下，對台灣進行訪問是不太容易的事情，不過這次時隔3年重啟訪台，希望以起為契機，推動日台之間活躍的人員往來。

此外，對於日本台灣交流協會會長大橋光夫日前建議，應重啟中斷8年的「台日經濟夥伴委員會」，青年局國際部長鈴木隼人（SUZUKI Hayato）眾議員回應，台灣和日本是共享基本價值的重要夥伴，不僅在政治上，在經濟領域也應該加強對話，這是非常重要的，從這個意義上來講，也希望這個委員會可以繼續發揮作用、加深討論。

媒體會中也關注，日本如何看待中國假訊息、文化滲透，例如抖音成為小學生最愛的社群媒體，青年局是否有所擔憂及關注？對此，鈴木隼人表示，在日本假訊息的操作也是非常嚴重的問題，日方有同樣的擔憂，現在的情況是，對於在網路社群平台的假訊息，只能依靠平台業者自主進行管制，「但是這樣的做法是不是夠了？」他說，今後不僅要在政治領域，還要與媒體界、民間進行全面的討論，要探索應對的方法，「這是非常重要的議題」。