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自民黨青年局訪團3意義曝光　今拜會鄭文燦、林智堅

▲▼訪團團長代理、自民黨青年局局長代理鈴木憲和（SUZUKI Norikazu）（左）眾議員及青年局國際部長鈴木隼人（SUZUKI Hayato）眾議員（右）出席媒體見面會。（圖／記者呂晏慈攝）

▲日本眾議員鈴木憲和（左）、鈴木隼人（右）出席媒體見面會。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

日本自民黨青年局訪團本周來台，展現台日友誼。訪團團長代理、自民黨青年局局長代理鈴木憲和（SUZUKI Norikazu）眾議員6日上午在媒體見面會受訪曝光此行3項重要意義，第一是前往國軍公墓弔唁「大恩人」、「台灣民主化之父」李登輝前總統，第二是拜會正副總統蔡英文、賴清德時，了解台方對加入CPTPP做了很多努力，第三則是與救國團交流，另也拜會台北市長柯文哲，今天則將分別拜會桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅等人。

鈴木憲和表示，自民黨青年局時隔3年再次訪問台灣，現在因為疫情，日台之間少了過去頻繁的往來，不過日本向台灣提供疫苗、台灣也向日本提供口罩，而如今面對俄羅斯侵略烏克蘭，此時訪問台灣，代表「日台之間要團結起來，不能允許用武力改變現狀的作為」的意義。

鈴木憲和直指，這次訪問有3個重要意義：第一，前往國軍公墓弔唁李登輝前總統，對日本來說，李登輝是「大恩人」，且是台灣民主化之父，此次前往弔唁李登輝，看到台北市市容、櫻花樹等，感受到台灣的和平與穩定，他願繼續繼承李登輝的精神，深化日台關係。

鈴木憲和表示，第二，昨天訪團拜會正副總統蔡英文、賴清德，雙方一致認同，台海安全對於日本安全保障很重要，同時蔡總統也談及，台灣為加入CPTPP做了很大的努力，尤其在國內法採取相關措施，作為自民黨青年局的政治家，願意推動台灣加入CPTPP，面對疫情，全球應該團結起來面對，其也願意為台灣加入WHO和國際民航組織做努力。

對於第三個意義，鈴木憲和表示，自民黨青年局自1967年開始與台灣的救國團交流，一直延續到今天，此行與救國團會面時，也取得加強雙方交流的共識。他強調，光是政治間的友好是不夠的，經濟間的交流也非常重要，因此此行也與台灣商界進行交流，而昨天訪團拜會台北市長柯文哲，今天則將會拜會桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅。

此外，鈴木憲和答覆媒體提問時補充，此行帶來日華懇會長古屋圭司的親筆信函，昨天已經轉送給蔡英文，3月22日日華懇談會舉辦年度總會活動時，前首相安倍晉三與蔡英文視訊對談，該信函也表達對視訊對談的謝意，並談及日美台要加強整合。

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