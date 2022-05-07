俄烏、疫情雙重夾擊　國防院：中國下半年糧食供應恐出現壓力

▲上海封城。（圖／路透社）



記者陶本和／台北報導

國防院國家安全研究所副研究員林雅鈴日前分析，中國在俄烏戰爭與新冠疫情雙重衝擊下的糧食問題；她評估，全球糧價持續上漲，下半年中國糧食供應恐出現壓力。

林雅鈴以「雙重衝擊下的中國糧食安全與糧食供應危機」為題撰文，指俄烏戰爭爆發以來，全球糧食供給與交易遭受巨大衝擊；在此同時，中共「動態清零」的政策目標要求下，截至4月中為止，中國已有45個城市，將近4億人口處於全面或部分封城的狀態。

林雅鈴指出，根據中國海關總署數據顯示，2021年中國進口糧食創下歷史新高達1.645億噸，比2020年同期成長18.1%，占糧食總產量6.8285億噸的24.1%，是世界第一大糧食進口國，糧食對外依存度提高至19.4%。

中國海關總署數據指出，穀物（主要包括稻米、小麥、玉米3類）進口同期成長82.9%是推動糧食進口成長的主要原因，玉米進口量更是同期成長152.2%。此外，中國亦是全球最大大豆進口國，自給率不足15%。

林雅鈴表示，從糧食自給率來看，原國家發改委副主任杜鷹指出，至2020年中國糧食自給率已下降至76.8%，過去20年間平均每年下降1個多百分點，下降速度高於日本、南韓與台灣，預計2035年糧食自給率將下降至65%。

林雅鈴提到，在此之前，中國社科院農村發展研究所亦曾發布報告指出，到「十四五期末」，中國可能出現1.3億噸左右的糧食缺口，皆引起外界對於中國糧食安全的關注。

林雅鈴說，在2021年底的中共中央經濟工作會議、中共中央農村工作會議，以及今年兩會等多個會議上，習近平也多次強調糧食安全問題，顯見在面對極端氣候、耕地與水資源短缺、自然災害等自然環境因素影響下，中國政府已然意識到糧食生產與糧食安全所帶來的威脅。

林雅鈴進一步分析，俄烏兩國為全球糧食和農產品貿易大國，俄烏戰爭爆發後，糧食供應鏈遭破壞，對中國而言，2021年中國主要大宗農產品進口來源國中烏克蘭排名第六，主要進口產品為玉米、大麥和葵花籽油。其中，中國作為全球最大玉米進口國，2021年烏克蘭有近30%的玉米出口至中國。

林雅鈴表示，俄烏戰爭以來，中國已轉向美國購入108.4萬噸玉米，是去年5月以來向美國購入的最大宗農產品，在供給不足情況下，導致中國國內玉米價格居高不下，而玉米又是生豬養殖業的主要飼料來源，故亦同步拉高生豬養殖成本。此外，俄烏戰爭使得烏克蘭葵花籽油減產，亦推升作為替代產品的大豆油之價格，進而提高中國的進口成本。

另外，林雅鈴指出，目前已是春季播種季節，但在中國各地方政府因新冠疫情採取嚴格限制措施的情況下，許多農民卻無法返回耕地播種，已然對糧食生產造成衝擊，以東北的黑龍江、遼寧、吉林三省為例，此區是中國玉米、水稻、大豆等農作物的主要產區，素有「天下糧倉」之稱。

根據統計，2021年黑龍江省糧食總產量7,867.7萬噸，占全中國糧食產量11.5%，糧食產量排名第一，吉林省排名第5，遼寧排名第12。

林雅鈴說，這三個省份自今年2、3月開始先後封城或實施封閉式管理，人員流動、物流運輸皆受限制，已影響春耕生產進度，儘管中國農村農業部已在3月發布通知要求各地盡快動員農民下田春耕、穩定春播面積，但嚴格的核酸檢測要求、跨省區物流運輸中斷、運費高漲等因素都對農民春耕造成制約。

林雅鈴評估，「全球糧價持續上漲，下半年中國糧食供應恐出現壓力」。她表示，從國際層面來看，儘管當前國際糧價不斷上漲，但由於至2021年底中國糧食儲備充足，加上中國政府保供穩價的政策效果，故2022年第一季中國糧食價格僅比去年同期上漲1.7%，3月居民消費價格指數（CPI）同比上漲1.5%，顯見目前中國糧食價格並未大幅上漲，亦未存在糧食安全問題。

不過，林雅鈴表示，隨著全球糧食供應愈趨緊張，國際上大豆、玉米、化肥等大宗商品價格持續飆漲，預期這些商品的中國國內市場價格將在高點持續震盪，並會加劇生豬養殖業的經營壓力；而從國內層面來看，由於春耕播種糧食面積占全年一半以上，故目前春耕農時受到延誤將直接衝擊中國今年糧食生產，導致稻米、玉米等主要春播農作物的產量減少。

林雅鈴說，只要中共中央「動態清零」的政策目標不變，可以預見各地方政府不會輕易放鬆對疫情的管控手段，此對全國農產品及原物料運送甚至是接下來的夏糧播種都可能有所影響，「就此觀之，預期中國糧食供應將會受到國內封控時間長短較大的影響，並將對今年下半年中國糧食供應造成較大壓力」。