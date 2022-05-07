　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／新北400萬人口「疫情最前線」　侯友宜每天睡不到5小時憂醫療崩盤

▲▼新北市長侯友宜23日出席由中央流行疫情指揮中心召開與六縣市首長(衛生局長)防疫視訊會議。（圖／新北市府提供）

▲新北市長侯友宜。（資料照／新北市府提供，下同）

記者徐政璿／台北報導

國內新冠肺炎疫情持續升溫，400萬人口的新北市是全台人口數最多的城市，加上都會區密集接觸的生活型態，成為在中央轉向與病毒共存後，防守處境最為艱困的前線戰場。身為主帥的新北市長侯友宜每天睡不到5小時，4月11日率先全國拋出輕症在家照護的關鍵政策，有效化解了醫療崩盤的危機。

本土疫情加劇，侯友宜每天率隊到第一線，從基層藥局的執行面到居家關懷中心，甚至到快篩試劑生產情況，以了解壓力緊繃的基層，面對每一項問題的癥結點。

幕僚透露，侯友宜全年無休，每天睡不到5小時，只要眼睛一睜開，就是思考著如何對抗這波疫情海嘯，保全醫療量能，讓民眾能安然度過這波疫情帶來的衝擊。

回過頭看，侯友宜在4月11日全台本土病例尚在百位數時，便率全國之先，啟動輕症在家照護，此後幾乎天天坐鎮應變中心，親自召開防疫記者會，向市民說明最新的疫情變化與防疫措施。

侯友宜也透過各式管道不斷向中央提出因應Omicron防疫思維，應該因時制宜轉型的建言，從居家照護到居隔轉型，侯友宜推出的多項防疫措施都走在各縣市乃至於中央的前頭，未雨綢繆的前瞻思維，避免了大量輕症無症狀患者瓦解醫療量能的危機。

即使防疫投入大量精力，侯友宜對於市政建設也沒懈怠， 鴨子划水，7日這個唯一一天沒有召開疫情記者會的週六， 一口氣就跑了6個行程，先是野放受傷康復的玳瑁海龜，展現對自然生態保育的關注，接著到石門幸福雙心公園出席完工啟用典禮及民間團體捐車受贈儀式，還一連主持了石門、淡水區兩場行動治理座談會，與兩區所有里長面對面，了解地方需求。

侯友宜說他把一天當兩天用，因為「市政建設是奠定市民安居樂業的長遠基礎，一刻不能停歇，市政與防疫兩者都要齊頭並進。」身邊的幕僚認為，為了拚防疫、拚市政，侯友宜處處一馬當先，封之為「拼命三郎」，似乎不為過。

▲▼侯友宜邀集18家急救責任醫院召開防疫應變會議。（圖／新北市衛生局提供）

►背這咖「法棍包」讓妳一秒變超模

ET快訊
快訊／認社區藏黑數！　陳時中曝：感染後只有一半會被確診
快訊／兒童確診竟「橫紋肌溶解」！　羅一鈞回應
快訊／台中飆破2500例！　盧秀燕宣布開設「兒童得來速」就醫
居隔只匡同住親友！　網揪1關鍵嗆「陳時中自打臉」
陳時中認「重症比例會再增加」！　曝應對措施
今確診死達11人　陳時中有信心：致死率不會像去年那麼高
快訊／確診孕婦「母嬰」雙亡！使用瑞德西韋　初判死因曝
快訊／未來輕症、無症狀得「自己照顧自己」　最新政策曝
快訊／職場有確診「同事免居隔」！　最新指引出爐
快訊／確診解隔放寬！　居家照護7天「無需採檢」直接解隔
快訊／金管會喊話：防疫保單不會賠不到！　呼籲保戶「1件事」
快訊／單日增11死創新高！　40多歲女路倒送醫不治
快訊／「亂刀砍死」前妻新歡！　高雄命案兇手落網了
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

兒童確診新冠「橫紋肌溶解」　羅一鈞：病毒感染罕見併發症

假訊息攻擊台灣「連9年世界最多」　國防院拋3招抵抗中國認知戰

幕後／新北400萬人口「疫情最前線」　侯友宜每天睡不到5小時憂醫療崩盤

快訊／新北+16670　衛生局：居護、居隔都已逾4萬人

走到今天只靠姓蔣？　蔣萬安曝被民眾吐口水：政治人物必經過程

「水獺媽媽」蘇巧慧Podcast單週播放破萬　兒童家庭排行17名

蔣萬安大學超夯「1打10」　自爆追老婆靠BBS丟水球

國民黨團揭高登採購8疑點　喊話檢調徹查陳時中

陳時中還要選北市嗎？　王世堅點名3人選：不是非他不可

蔡壁如確診「Ct值13.8」　自曝騎腳踏車到台大醫院PCR

60歲葉蒨文還原「29年前仰臥起坐Rap」　聯手李玟.周筆暢飆唱《我要你的愛》

休旅違停「人潮炸裂小巷」　佔據半個車道不走：要停這

代購團義大利遭破窗洗劫！　一整車「344萬精品」全沒了

短髮辣妹數學課好專心　甜嗓搶答解微積分

小貓睡太熟被奴才捉弄　 「滿肚娃娃」竟沒感覺！

瑪莎惡少看守所吃得好　被害母怒：變得白又胖

顧家柴門口癡等爸回來　媽傻眼：還有我陪你啊

選舉造勢里民太熱情！　「激動毛鐵粉」追車歡迎

【Fred吃上癮】愛心早餐第一首選！炭烤豬排總匯三明治

【Fred吃上癮】清冰箱換季料理！麻辣鍋底乾拌滷味

兒童確診新冠「橫紋肌溶解」　羅一鈞：病毒感染罕見併發症

假訊息攻擊台灣「連9年世界最多」　國防院拋3招抵抗中國認知戰

幕後／新北400萬人口「疫情最前線」　侯友宜每天睡不到5小時憂醫療崩盤

快訊／新北+16670　衛生局：居護、居隔都已逾4萬人

走到今天只靠姓蔣？　蔣萬安曝被民眾吐口水：政治人物必經過程

「水獺媽媽」蘇巧慧Podcast單週播放破萬　兒童家庭排行17名

蔣萬安大學超夯「1打10」　自爆追老婆靠BBS丟水球

國民黨團揭高登採購8疑點　喊話檢調徹查陳時中

陳時中還要選北市嗎？　王世堅點名3人選：不是非他不可

蔡壁如確診「Ct值13.8」　自曝騎腳踏車到台大醫院PCR

快訊／55歲影后姜受延逝世！　腦出血昏迷2天救不回

快訊／高雄+2124！職場群聚佔2／3　18娛樂場所出現足跡

Dara夢幻鞋牆公開，全是搶不到的限量鞋！3招穿搭超有料　回頭率立刻Up　

確診地圖曝「新北破10萬確診」！居隔單僅同住親友「1類人也適用」

兒童確診新冠「橫紋肌溶解」　羅一鈞：病毒感染罕見併發症

世界衛生大會5月底登場！陳時中：將派次長前往「我節骨眼不方便」

快訊／台中飆破2500例　盧秀燕宣布開設「兒童得來速」就醫

停課新制影響台大採全校遠距教學？潘文忠：不衝突、可持續進行

陳時中認「社區藏確診黑數」　2原因曝：感染後只有一半會被確診

假訊息攻擊台灣「連9年世界最多」　國防院拋3招抵抗中國認知戰

畫面曝光！十分瀑布旁男女「野外連結」　網：不去賓館怕留足跡？

政治熱門新聞

快訊／團隊有人陽性！蔣萬安深夜「快篩陽性」醫院等待PCR

快訊／新北國小師隱匿確診外出K歌、打麻將　衛生局重罰200萬

汐止國泰急診塞爆　侯友宜喊話中央：加速「快篩陽視同確診」

快訊／蔣萬安PCR陽性！　身體狀況還好「像感冒」

陳建仁嗆回去好好念書！柯文哲：都有念

陳時中還要選北市嗎？　王世堅點名3人選：不是非他不可

確診人數激增免擔心　蘇貞昌：全面恢復正常生活最關鍵一役

北漂學生確診求助無門　陳時中冷回：是學生了自己要照顧自己

「是WHO需要台灣！」　義大利重量級議員：不解台灣因政治被排除

蔡英文：這個月取得1億劑快篩　優先供應北北基桃

獨／官兵清槍不實「步槍在中山室擊發」　軍方大怒火速調查檢討

快訊／快篩陽當確診要「視訊看診」　柯文哲酸：有在醫院工作過？

快訊／民進黨板橋「最美初選」　台日混血山田摩衣出線、蘇系新人吞敗

快訊／新北＋12066　侯友宜：陽性率往上走「近7成」

更多熱門

相關新聞

快訊／新北+16670　衛生局最新說明

快訊／新北+16670　衛生局最新說明

新北市衛生局7日說明，中央疫情指揮中心公布今日COVID-19確定病例，今天1萬6670人採檢陽性，居住地為新北，目前「居家照護」執行中4萬2091人，「居家隔離」列管數4萬4547人。

彰化+500　彰化縣府：國三生是否到校採雙軌制

彰化+500　彰化縣府：國三生是否到校採雙軌制

八大從業領取快篩剩3581劑　南投縣府將機動發送

八大從業領取快篩剩3581劑　南投縣府將機動發送

疫情升溫　北港警分局戶外偵訊區加強嚴控

疫情升溫　北港警分局戶外偵訊區加強嚴控

台南大觀音亭暨祀典興濟宮浴佛法會登場

台南大觀音亭暨祀典興濟宮浴佛法會登場

關鍵字：

侯友宜疫情新北防疫

讀者迴響

熱門新聞

國道往南開！「母親節返鄉潮」他驚呆：怎麼可能

郁方580萬奧迪「二手價68萬」2天內賣掉

跟跳劉畊宏健身操！女粉身材變化網羨炸

快訊／今增11死！本土狂飆4萬6377例

新北確診孕婦高燒昏迷！搶救3天今晨逝世　胎兒昨不治　

高雄20歲女確診被旅館趕出！台南街頭攔警車求救

她頭破竟被護理師脫衣揉胸！醫院付45萬封口費

國高中到大學取消全班、全校停課

她暈船愛上炮友　在「保險套戳洞」遭判6個月

急診2護理師顧百人！工會宣告台大醫院「失守」

19歲妹喜嫁矮個大叔！　新郎1特長秒贏眾普男

賀瓏台上突脫稿遭警告！

美廉社「快篩劑開賣了」一人限購5劑！

媽告別式在母親節前夕！陳志強低頭「看最後一面」忍淚

婚後秒變勞碌命3星座女公開！

更多

最夯影音

更多
60歲葉蒨文還原「29年前仰臥起坐Rap」　聯手李玟.周筆暢飆唱《我要你的愛》

60歲葉蒨文還原「29年前仰臥起坐Rap」　聯手李玟.周筆暢飆唱《我要你的愛》
休旅違停「人潮炸裂小巷」　佔據半個車道不走：要停這

休旅違停「人潮炸裂小巷」　佔據半個車道不走：要停這

代購團義大利遭破窗洗劫！　一整車「344萬精品」全沒了

代購團義大利遭破窗洗劫！　一整車「344萬精品」全沒了

短髮辣妹數學課好專心　甜嗓搶答解微積分

短髮辣妹數學課好專心　甜嗓搶答解微積分

小貓睡太熟被奴才捉弄　 「滿肚娃娃」竟沒感覺！

小貓睡太熟被奴才捉弄　 「滿肚娃娃」竟沒感覺！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面