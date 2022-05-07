幕後／新北400萬人口「疫情最前線」　侯友宜每天睡不到5小時憂醫療崩盤

▲新北市長侯友宜。（資料照／新北市府提供，下同）

記者徐政璿／台北報導

國內新冠肺炎疫情持續升溫，400萬人口的新北市是全台人口數最多的城市，加上都會區密集接觸的生活型態，成為在中央轉向與病毒共存後，防守處境最為艱困的前線戰場。身為主帥的新北市長侯友宜每天睡不到5小時，4月11日率先全國拋出輕症在家照護的關鍵政策，有效化解了醫療崩盤的危機。

本土疫情加劇，侯友宜每天率隊到第一線，從基層藥局的執行面到居家關懷中心，甚至到快篩試劑生產情況，以了解壓力緊繃的基層，面對每一項問題的癥結點。

幕僚透露，侯友宜全年無休，每天睡不到5小時，只要眼睛一睜開，就是思考著如何對抗這波疫情海嘯，保全醫療量能，讓民眾能安然度過這波疫情帶來的衝擊。

回過頭看，侯友宜在4月11日全台本土病例尚在百位數時，便率全國之先，啟動輕症在家照護，此後幾乎天天坐鎮應變中心，親自召開防疫記者會，向市民說明最新的疫情變化與防疫措施。

侯友宜也透過各式管道不斷向中央提出因應Omicron防疫思維，應該因時制宜轉型的建言，從居家照護到居隔轉型，侯友宜推出的多項防疫措施都走在各縣市乃至於中央的前頭，未雨綢繆的前瞻思維，避免了大量輕症無症狀患者瓦解醫療量能的危機。

即使防疫投入大量精力，侯友宜對於市政建設也沒懈怠， 鴨子划水，7日這個唯一一天沒有召開疫情記者會的週六， 一口氣就跑了6個行程，先是野放受傷康復的玳瑁海龜，展現對自然生態保育的關注，接著到石門幸福雙心公園出席完工啟用典禮及民間團體捐車受贈儀式，還一連主持了石門、淡水區兩場行動治理座談會，與兩區所有里長面對面，了解地方需求。

侯友宜說他把一天當兩天用，因為「市政建設是奠定市民安居樂業的長遠基礎，一刻不能停歇，市政與防疫兩者都要齊頭並進。」身邊的幕僚認為，為了拚防疫、拚市政，侯友宜處處一馬當先，封之為「拼命三郎」，似乎不為過。