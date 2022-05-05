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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳時中批國民黨「政治干預商業」　他舉BNT、高端回擊：惡質的雙標

▲衛福部長陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

▲衛福部長陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

中央流行疫情指揮中心向22家廠商採購快篩試劑，但國民黨踢爆其中的「高登環球生醫」，是由資本額200萬的小吃店轉型而成，該公司則認為被抹黑而宣布棄標此次16.5億元採購案，衛福部長陳時中今（5日）遂譴責國民黨政治干預商業。對此，國民黨文傳會副主委黃子哲列舉BNT與高端疫苗事件，回擊陳時中是「極為惡質的雙標」。

國民黨立法院黨團4日召開記者會，指疫情指揮中心5/2向高登環球生醫採購1700萬劑快篩試劑，並請該公司盡速向國外洽訂；但經黨團調查，高登環球生醫資本額僅200萬，前身是「順益屋食品有限公司」，是在長庚醫院美食街的一家小吃店，根本不具備醫療專業，是在2020年11月才變更為現名。

國民黨團指出，高登環球生醫2021年8/5被指揮中心納入15家申請醫療器材輸入的核准名單，而他們進口的賽特瑞恩居家快篩」在台灣就有分公司，也有進口商。此外，法院判決書指該公司代表人劉緯澤2020年才因付不出62萬債務遭裁定強制執行，短短1年半又接下1700劑快篩試劑的採購合約，訂單價格恐高達16.5億元

國民黨團質疑，為什麼要繞一大圈，由該公司代為洽訂？為什麼非得要找一家小吃店去引進快篩試劑？中間是否有差價、利益輸送、黑箱作業疑慮？為什麼資本額200萬、從來沒有接過政府標案的公司，可以承攬高達16.5億元的訂單？

對於國民黨團的指控，高登環球生醫澄清公司前身非小吃店，而是企業辦理團伙公司，曾接觸許多台灣醫學科技人才，轉型後投入研發各項生物醫學器材。高登環球生醫否認從標案中獲取暴利，但未消除質疑，決定不參加投標。

針對高登棄標，陳時中5日受訪表示，減少約1700萬份快篩量，「我方好不容易爭取到5月中以前有些快篩可以讓國人使用，少了這些量，我們要另外再找。」被問及是否被政治干預，陳時中先是嘆了口氣，表示「政治上有所質疑免不了，但正常商業活動用這樣隱射性話語，殷實商人也會受不了，這樣不好」。

不過，黃子哲不滿陳時中稱國民黨「政治干預商業」的說法，在臉書表示，為何只准你陳時中火力護航，卻不准百姓點燈揭弊？接著，黃子哲列舉三件有關採購BNT及高端的爭議。

第一、2020年底原本有機會透過東洋採購BNT疫苗，不就是被認為是「反中」的政治因素而作梗，甚至傳出有民進黨某吳姓立委介入造成破局。第二、去年五月鴻海創辦人郭台銘在政府提出BNT疫苗的採購並捐贈方案，不就硬生生被政府拖了七周，不也是「卡郭」的「政治因素」在作祟嗎？

第三、高端疫苗研發過程不斷受到總統蔡英文的高度關心，該疫苗未進入三期實驗，食藥署便給予緊急授權（EUA），最後政府還高價採購了500萬劑（其中350萬劑打不完被銷毀），若沒有政治因素強力介入
高端能享有如此龐大商業利益？

黃子哲批評，國民黨這次抓出政府圖利廠商的可能弊端，竟被陳時中扭曲成「政治干預商業」，這是極為惡質的雙標，資本額200萬的高登公司承接16.5億的標案，若不監督干預，恐怕就滿足了誰的私慾。

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