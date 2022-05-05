「快篩陽=確診」胸腔重症醫喊合理　他卻提醒：死亡數將慢慢上升

▲快篩兩條線即確診，引發關注。（圖／記者洪巧藍攝）



網搜小組／劉維榛報導

今（5）日本土有30035人染疫，不過大家更關心「快篩陽=確診」的新措施，指揮中心表示，居家隔離、自主防疫、居家檢疫對象不需出門做PCR，只要經醫事人員遠距視訊確認，就認定為確診個案。對此，台北市立聯合醫院胸腔科醫師蘇一峰認為，「其實很合理，許多國家也都這樣做過了！」

指揮中心表示，居家隔離、自主防疫、居家檢疫對象使用家用快篩檢測陽性，且經醫事人員確認，即為確診。陳時中說明，修訂定義是為了減少民眾為了確認是否確診，外出造成的風險。若民眾或衛生局對快篩陽性未有共識或有疑義，可通知衛生局安排採檢。

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消息一出，蘇一峰醫師於粉專表示認同，「當疫情擴散時，有症狀加上快篩陽可以確診其實很合理，許多國家也都這樣做過了！」

蘇一峰醫師也強調，全世界大家診斷流感也都只是靠快篩陽性，也沒有太大問題，不要堅持只要PCR才能診斷，這也是邁向共存的一步。

文章曝光後，底下網友詢問「現在死亡人數很低，是否不應該太樂觀，因為新冠不少死亡都是確診後前一段時間，這種情況，未來死亡人數也許會增加不少嗎？」蘇一峰醫師親自回應，「最近死亡人數其實慢慢將要上升。」