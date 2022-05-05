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竹縣+570「8成無症狀」　校園、移工宿舍成最大破口

▲0505新竹縣疫情。（圖／新竹縣政府提供）
▲新竹縣今日新增570例，光居家照護就將近1200人。（圖／新竹縣政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

中央今(5日)公布新竹縣新增570例新冠肺炎本土確診案例，其中無症狀者459人，佔81%，12歲以下73人、65歲以上28人，7成5為18-64歲青壯年。新竹縣目前居家隔離人數為530人，居家照護人數為1119人。

新竹縣衛生局說明，570例地區分布為竹北市207例、竹東鎮86例、湖口鄉100例、新豐鄉49例、新埔鎮23例、關西鎮27例、芎林鄉15例、橫山鄉5例、寶山鄉14例、北埔鄉4例、峨眉鄉3例、尖石鄉33例、五峰鄉4例，均已分別安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。

▲0505新竹縣疫情。（圖／新竹縣政府提供）

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▲社區篩檢站相關資訊。

新竹縣今年這波疫情以職場、校園、移工宿舍等群聚為主，目前皆透過職場、學校防疫長密切聯繫來匡列接觸者和安排採檢，包括昨日竹北麻園移工宿舍群聚案在內的確診人數稍多的職場，也都在衛生局疫調掌握中。

竹縣勞工處呼籲，現階段採重點疫調確診者2天內密切接觸者，及確診者主動提報衛生主管機關同住親友名單、校園及公司聯絡窗口等資訊，如因情況急迫及通報時間落差，導致勞工無法事先取得隔離通知證明並據以請防疫隔離假或防疫照顧假時，建請雇主考量疫情嚴峻之下，全民皆有防疫義務，先予准假，相關請假程序後補。

篩檢資訊部分，家用快篩試劑適合於病毒盛行環境，如確診數較多的區域、與確診者有接觸史、曾前往人潮眾多處等等，民眾若有上述情況可至健保合約藥局或無健保藥局地區(橫山、峨眉、五峰)衛生所購買實名制快篩試劑，或到新竹縣公費COVID-19家用快篩試劑社區定點診所掛號經醫師評估就診發放。

竹縣社區篩檢站資訊：

5/5週四1800-2100於竹北大安醫院急診室外、新仁醫院急診室外、竹東台北榮總新竹分院急診室外。
5/6週五0900-1200於竹北新仁醫院急診室外。
5/6週五1800-2100於竹北大安醫院急診室外、新仁醫院急診室外、竹東台北榮總新竹分院急診室外。
5/7週六0900-1200於竹北新仁醫院急診室外。
5/7週六1800-2100於竹北大安醫院急診室外、新仁醫院急診室外、竹東台北榮總新竹分院急診室外。

疫苗接種資訊部分，各衛生所及合約診所於本週仍持續提供疫苗接種服務，服務時間地點可至竹縣疫苗地圖查詢。因各種原因無法參加校園接種的6-11歲學童自即日起也可由家長帶學童至本縣6-11歲Moderna COVID-19疫苗接種合約院所預約接種

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