快篩陽＝確診「1行業慘了」！　網風向一面倒：請自主應變

記者邱晟軒／綜合報導

指揮中心今（5日）宣布，居家隔離、自主防疫、居家檢疫對象使用快篩檢測陽性，且經醫事人員確認，即為確診，不需再PCR。消息曝光後，引發鄉民驚喊「保險（產險）業者要慘賠了」；不過也有不少人風向一面倒認為，產險業本來就不是穩賺不賠，紛紛直呼「只能自立自強了」。

指揮中心今宣布修訂「嚴重特殊傳染性肺炎」之病例定義，針對居家隔離、自主防疫、居家檢疫對象使用家用新冠病毒抗原快篩試劑檢測陽性，且經醫事人員確認，即為確診。陳時中解釋，修訂定義是為減少民眾為了確認是否確診，外出造成的風險。若民眾或衛生局對快篩陽性未有共識或有疑義，可通知衛生局安排採檢。

針對有部分業者擔心，「快篩陽即確診」恐讓保險業慘賠，陳時中則回應，「保險公司有保險公司的要保條文，我們無法幫他們想這問題。」

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▲快篩陽視同確診「保險業憂慘賠」，陳時中說明「沒法幫保險公司想這問題」。（圖／記者屠惠剛攝）

消息傳到批踢踢八卦板後，立刻掀起一票網友向產險公司喊話，「你們要自主應變啊」、「明天壽險先跌一根」、「時中難得講話中肯， 哪有莊家必贏的道理」、「敢開賭局就不要怕賠」、「本來就是，保險穩賺的喔？」、「自己坑自己，不要還要國家幫擦屁股啦」、「保險公司只想做穩賺生意，哪有這麼爽的？」

本站今報導《快篩陽即確診「防疫險有條件理賠」 業者：有醫師診斷才算數！》，針對指揮中心拍板「快篩陽性即確診」，未來防疫保單理賠如何判定？產險業者今（5）日受訪時指出，快篩陽性不能當作理賠要件，要有醫師診斷才算數。

產險業者進一步指出，雖然拍板快篩陽性，但指揮官也說了「要經醫師判定」，所以，申請理賠的時候，民眾要拿診斷證明或是確診通知。

▼指揮中心修訂新冠肺炎之病例定義，3類人快篩陽性即確診。（圖／指揮中心提供）