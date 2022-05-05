　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快篩陽＝確診「1行業慘了」！　網風向一面倒：請自主應變

記者邱晟軒／綜合報導

指揮中心今（5日）宣布，居家隔離、自主防疫、居家檢疫對象使用快篩檢測陽性，且經醫事人員確認，即為確診，不需再PCR。消息曝光後，引發鄉民驚喊「保險（產險）業者要慘賠了」；不過也有不少人風向一面倒認為，產險業本來就不是穩賺不賠，紛紛直呼「只能自立自強了」。

指揮中心今宣布修訂「嚴重特殊傳染性肺炎」之病例定義，針對居家隔離、自主防疫、居家檢疫對象使用家用新冠病毒抗原快篩試劑檢測陽性，且經醫事人員確認，即為確診。陳時中解釋，修訂定義是為減少民眾為了確認是否確診，外出造成的風險。若民眾或衛生局對快篩陽性未有共識或有疑義，可通知衛生局安排採檢。

針對有部分業者擔心，「快篩陽即確診」恐讓保險業慘賠，陳時中則回應，「保險公司有保險公司的要保條文，我們無法幫他們想這問題。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼快篩實名制 民眾排隊等待購買 排隊一小時後買到的民眾 藥局張貼今日售完公告。（圖／記者屠惠剛攝）

▲快篩陽視同確診「保險業憂慘賠」，陳時中說明「沒法幫保險公司想這問題」。（圖／記者屠惠剛攝）

消息傳到批踢踢八卦板後，立刻掀起一票網友向產險公司喊話，「你們要自主應變啊」、「明天壽險先跌一根」、「時中難得講話中肯， 哪有莊家必贏的道理」、「敢開賭局就不要怕賠」、「本來就是，保險穩賺的喔？」、「自己坑自己，不要還要國家幫擦屁股啦」、「保險公司只想做穩賺生意，哪有這麼爽的？」

本站今報導《快篩陽即確診「防疫險有條件理賠」　業者：有醫師診斷才算數！》，針對指揮中心拍板「快篩陽性即確診」，未來防疫保單理賠如何判定？產險業者今（5）日受訪時指出，快篩陽性不能當作理賠要件，要有醫師診斷才算數。

產險業者進一步指出，雖然拍板快篩陽性，但指揮官也說了「要經醫師判定」，所以，申請理賠的時候，民眾要拿診斷證明或是確診通知。

▼指揮中心修訂新冠肺炎之病例定義，3類人快篩陽性即確診。（圖／指揮中心提供）

▲▼指揮中心5/5修訂新冠肺炎之病例定義，3類人快篩陽性即確診。（圖／指揮中心提供）

►碗盤超乾淨！「紫外線殺菌＋烘乾」一機搞定

ET快訊
快訊／瘦子無預警宣布結婚：她目前非常幸福
居家照護怎就醫　「3看診+2領藥管道」一次看
台南應大爆霸凌！特殊生遭「大外割」頭撞地痛哭　他嗆：沒看過流
快訊／勾惡抵達桃園體育場！　「現場出狀況」開直播赴約
多金女婿超寵妻！1031萬霸氣交丈母娘被領光　3年後全沒了
陸男PO「台灣辣妻罵人影片」爆紅！羨煞百萬網友：一定很幸福吧
美女主播順利卸貨龍鳳胎！　「雙寶破3000公克」正面萌照曝光
20多歲女腹瀉發病6天亡！醫示警「腸胃道症狀」病程快死亡率高
快訊／今本土+30035　各縣市確診分布曝
拿7000元大禮！　母親節炫「毛孩深情合照」賺大獎
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「BNT、莫德納哪個對孩子好」網戰翻　小兒科醫師：越早打越好

台中破200校停班課創新高　累計913學生確診

8.1萬人居家照護怎麼就醫　「3看診+2領藥管道」一次看

想買達菲熊！小妹妹找上大叔「以物易物」　拿媽按摩棒問：200可以嗎

大又白！G奶辣模「玩DIY」穿這樣　網驚呼：凸出來了

不是只有呼吸道症狀！醫師籲出現「嚴重腹瀉」4情況要趕快採檢

空姐機師終於能正常看病！今日起「取消機組員健保卡註記」

南投+151！近半數感染源不明、10人未打疫苗　籲民眾儘速接種

高國華控黑道盯上害入獄　悲憶獄中不堪「我被迫聞屁」比誰最臭

台北自助餐「夾2樣菜」要價60元！女大生眼神死：還沒附白飯

男大生改名「高價鮭魚」　2天狂賺11萬：超級爽

鍾欣凌直播女兒狂喊「馬麻～」逼瘋她XD　「王子來了」超嗨..她萌問：邱勝翊是誰？

一家三口偷帶狗進民宿！　被抓包嗆：我們是消費者

韓國人搜尋最多台灣人前三名！　聽到峮峮他超興奮：怎會不關心呢

集資100元轉出獨家最大獎　巨型扭蛋機掉「驚喜活橘貓」

陳芳語「激吻樂團鼓手」居酒屋親密餵食　回家褒愛16小時...認：友達以上戀人未滿

爽停紅線30mins被騎士提醒　駕駛反嗆：現在已不能檢舉

鼠寶睡到併軌「流出床外」　媽伸手接住...網笑：滑鼠？

再增5死！今本土飆28420例　新北首次「單日突破萬例」

媽玩遊戲黏人柴狂討摸　牠鑽懷裡猛蹭：快理我

「BNT、莫德納哪個對孩子好」網戰翻　小兒科醫師：越早打越好

台中破200校停班課創新高　累計913學生確診

8.1萬人居家照護怎麼就醫　「3看診+2領藥管道」一次看

想買達菲熊！小妹妹找上大叔「以物易物」　拿媽按摩棒問：200可以嗎

大又白！G奶辣模「玩DIY」穿這樣　網驚呼：凸出來了

不是只有呼吸道症狀！醫師籲出現「嚴重腹瀉」4情況要趕快採檢

空姐機師終於能正常看病！今日起「取消機組員健保卡註記」

南投+151！近半數感染源不明、10人未打疫苗　籲民眾儘速接種

高國華控黑道盯上害入獄　悲憶獄中不堪「我被迫聞屁」比誰最臭

台北自助餐「夾2樣菜」要價60元！女大生眼神死：還沒附白飯

Uber司機回流營收優於預期！從疫情低點復甦　但投資大虧逾1700億

「我們是來支持我們所愛」　外交部製作美國訪團影片曝光

租屋哥住7年「退租一幕」震驚萬人！老司機邪笑：椅子歷經激烈運動

「女兒得阿茲海默」70歲影帝當看護　《仙后座》徐玄振哭聲心碎

快訊／瘦子無預警宣布結婚：她目前非常幸福

北京入境隔離天數放寬至10+7　主因為Omicron潛伏期短

嘉義每周四公布酒駕累犯　第一批2人姓名、無碼照曝光

「BNT、莫德納哪個對孩子好」網戰翻　小兒科醫師：越早打越好

將來銀行才開業滿月就出包！　無法成功扣款引民怨　

南應大特殊生遭同學「大外割」摔倒 　校方譴責暴力：立即啟動輔導

女網紅拍片遭400淫狼集體性騷！　衣服被撕破扯爛...接力拋到空中

生活熱門新聞

醫師爸：mRNA「就像要麥當勞蒸小籠包」　我的孩子不打

快訊／再增5死！今本土狂飆30035例、境外增71

指揮中心：快篩陽性即確診！

今炸破3萬例「是時候禁內用了？」　專家給答案

24歲女6天猝逝　Omicron沒那麼友善「3徵兆注意」

今本土+30035　新北10122例最多

打3劑BNT重症！20多歲女染疫6天敗血症亡

20多歲女染疫6天亡！李秉穎示警「1重症前兆」快就醫

快訊／中重症+73！增5死「20多歲男中症轉重症亡」

警政署被電飛　對連千毅之亂「軟得像麻糬」

快篩陽即確診「3類對象先適用」　免外出PCR

即／台中本土確診+1776例　10處熱點曝

20多歲女打滿3劑仍重症死　醫揭6不尋常症狀

1700萬份快篩沒了！　他怒嗆1類人

更多熱門

相關新聞

金門+8！最新疫調足跡曝　喬安牧場、2航空入列

金門+8！最新疫調足跡曝　喬安牧場、2航空入列

指揮中心5日宣布台灣新增3萬35例本土病例，其中金門新增8例，累計確診126例。對此，金門縣長楊鎮浯也說明相關疫情，指出主要為家庭群聚感染，並有一起為來金自主旅遊染疫之同住家人，於居隔期間陰轉陽確診，同時也公布最新相關足跡，包括喬安牧場餐廳與2家往返金門與台灣本島之航空公司。

老舊電線火警頻傳台南藍軍要求訂自治條例

老舊電線火警頻傳台南藍軍要求訂自治條例

高登環球負責人涉詐　北檢「天下第一組」偵辦

高登環球負責人涉詐　北檢「天下第一組」偵辦

竹縣+570　移工宿舍成最大破口

竹縣+570　移工宿舍成最大破口

蘭嶼8月大男嬰確診　直升機後送台東

蘭嶼8月大男嬰確診　直升機後送台東

關鍵字：

快篩快篩陽防疫保險防疫險陳時中確診台灣防疫新冠肺炎

讀者迴響

熱門新聞

快訊／楊丞琳痛心曝「Yumi過世」了！　死訊藏3個月

羅志祥突宣布喜訊！出道28年「謝謝你們的陪伴」

即／疑求愛不成！樹德科大男大生持刀猛割女同學頸

醫師爸：mRNA「就像要麥當勞蒸小籠包」　我的孩子不打

快訊／哏圖女孩驚傳輕生！得年16歲

快訊／再增5死！今本土狂飆30035例、境外增71

影帝小舅子跌下30公尺高坡身亡！

指揮中心：快篩陽性即確診！

安珀赫德淚崩全說了！

今炸破3萬例「是時候禁內用了？」　專家給答案

24歲女6天猝逝　Omicron沒那麼友善「3徵兆注意」

機車「車頭朝外停」會被罰錢？

連千毅慘了！刑事局掃黑內容曝光

即／桃園41歲確診男陪兒玩耍突倒地亡　檢公布死因

LINE悄「解鎖新功能」台北人限定！網喊心動

更多

最夯影音

更多
男大生改名「高價鮭魚」　2天狂賺11萬：超級爽

男大生改名「高價鮭魚」　2天狂賺11萬：超級爽
鍾欣凌直播女兒狂喊「馬麻～」逼瘋她XD　「王子來了」超嗨..她萌問：邱勝翊是誰？

鍾欣凌直播女兒狂喊「馬麻～」逼瘋她XD　「王子來了」超嗨..她萌問：邱勝翊是誰？

一家三口偷帶狗進民宿！　被抓包嗆：我們是消費者

一家三口偷帶狗進民宿！　被抓包嗆：我們是消費者

韓國人搜尋最多台灣人前三名！　聽到峮峮他超興奮：怎會不關心呢

韓國人搜尋最多台灣人前三名！　聽到峮峮他超興奮：怎會不關心呢

集資100元轉出獨家最大獎　巨型扭蛋機掉「驚喜活橘貓」

集資100元轉出獨家最大獎　巨型扭蛋機掉「驚喜活橘貓」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面