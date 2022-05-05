高登環球負責人涉詐300萬　北檢「天下第一組」負責偵辦

▲高登環球負責人被控涉嫌詐欺等案件，正由北檢偵辦中。（圖／葉元之臉書）

記者劉昌松／台北報導

為因應台灣新冠肺炎疫情需求，指揮中心緊急向22家廠商採購快篩試劑，其中「高登環球生醫公司」遭踢爆前身是資本額200萬的小吃店，過去沒有任何醫療專業和相關實績，引發質疑，國民黨文傳會會副主委葉元之5日上午進一步指出，高登環球劉緯澤等7人涉嫌詐欺口罩商300萬元，據了解，全案經台中地檢署移轉管轄，目前正由號稱「天下第一組」的台北地檢署忠組偵辦中。

葉元之說，小吃店轉型的高登環球生醫公司，昨深夜發聲明說不參與投標快篩劑，還說董事長劉緯澤不時思考企業轉型之道，是土城的大地主，積極研發各項生物醫學器材，「我一個學長看不下去跟我爆料」，劉緯澤公司自始至終就只有三個人，不僅欠租賃公司錢，更涉嫌詐欺，還因為涉嫌違反藥事法，案子正在被偵辦中。

葉元之指出，他的學長是口罩製造商，去年二月因朋友介紹認識劉緯澤。劉向他學長宣稱，日本吉卜力電影交響音樂會2021年在台灣演出，而劉的公司獲得音樂會衍生商品中，口罩品項的授權，而將部分品項授權給他學長，他學長因此可以生產販賣有龍貓、魔女宅急便、無臉男等圖案的口罩。

葉元之表示，原本劉緯澤要用旗下的萬澤科技公司和我學長簽約，但是後來劉跟他學長說，萬澤涉入一個藥事法的案件，因為該公司用A口罩工廠的盒子（有雙鋼印），去裝B口罩工廠的口罩（沒雙鋼印），不宜簽約，因此要用旗下另一公司高登環球，來跟他學長簽授權合約。

葉元之稱，雙方合約還沒簽，劉又跟他學長說，乾脆跟吉卜力音樂會主辦單位-乙蝶公司簽約，所以他學長的約最後是跟乙蝶簽的，而為此，前後已付給劉等人330萬元的授權金，而且花了上千萬元製造口罩，準備鋪到7-11等通路上去。但等一切就續，去年9月乙蝶忽然發存證信函給他學長，說日本授權還沒取得，要他學長不能賣口罩。

葉元之說，他學長起了疑心，直接去跟日本吉卜力公司詢問，結果日本吉卜力說沒有跟任何台灣公司談過授權，這才發現，原來一切都是劉等人設下的騙局。吉卜力後來很重視這個案子，委託律師跟他學長聯絡，要他學長一定要透過司法查明真相。「我學長損失上千萬，而後來劉緯澤等人就再也沒有現身，最後我學長告劉等人加重詐欺、組織犯罪等罪，目前此案正由檢調偵辦中。」

據了解，葉元之所說的這起詐欺案件原本由台中地檢署受理，因認為有管轄問題，已經在日前移轉到台北地檢署，經一般分案，現正由專門辦理檢肅黑金案件，素有天下第一組之稱的忠組檢察官偵辦中。