會考居隔生要出示快篩陰才可應考？教部澄清「無此問題」

▲教育部澄清，國中會考的居隔或居家檢疫考生在隔離試場應考，沒有使用快篩試劑 問題。（圖／記者李毓康攝）

記者許敏溶／台北報導

國中教育會考將在5月21、22日舉行，但卻傳出在居家隔離、居家檢疫考生，必須出示快篩陰性證明才可應試，教育部今（5日）指出，居家照護、居家隔離與居家檢疫考生，是在隔離試場應試，不會與一般試場考生接觸，所以沒有使用快篩試劑的問題，而因應疫情管制措施調整試務防疫規劃，將等待指揮中心討論後完成後公告。

北市教育局長曾燦金今天在台北市議會備詢時，被議員問及，若考生密切接觸確診者後依規定居家隔離「3+4」天，考試時間落在後4天，第一天快篩陰性出門考試，第二天卻快篩陽該怎麼辦，曾燦金回答陽性就不能考了，會列入補考對象，但細節會再和中央協調後由中央公布。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲教育部澄清，國中會考的居隔或居家檢疫考生在隔離試場應考，沒有使用快篩試劑問題。（圖／記者李佳蓉攝）

不過，教育部澄清，國中教育會考將參照今年統測方式，朝居家隔離、居家檢疫、自主健康管理者，都可到隔離試場應試，考生交通方式則以「放寬COVID-19居家照護、居家隔離、居家檢疫者之就醫」的「非緊急就醫/採檢」辦理，不會與一般試場考生接觸，所以沒有無快篩試劑使用問題，確診者則採補考為原則進行規劃。

教育部表示，將持續與指揮中心進行研商，因應疫情管制措施調整試務防疫規劃，將等待指揮中心討論後完成後公告。