喬裝高中生買菸抽查違規竟37%　林為洲力主疑似未成年必須出示證件

▲林為洲主張疑似未成年購買菸品時應該要出示證件。 （圖／翻攝林為洲臉書）

記者徐政璿／台北報導

立法院衛環委員會4日排審菸害防制法修正案，對於國內新冠疫情爆發連續多日破萬例，多位立委質詢衛福部長陳時中的焦點多放在快篩試劑與反應目前的疫情民怨，對於4月28日快篩試劑由政府統一分配到各縣市藥局販售時，獨漏新竹縣尖石鄉及北埔鄉，陳時中在回覆國民黨立委林為洲時也當場允諾，明天快篩試劑會送達尖石鄉及北埔鄉衛生所，供民眾購買。

在菸害防制法修正案內容中有關降低青少年接觸菸品的部分，林為洲在質詢陳時中時也直指，他的版本主要有兩個重點，一是「禁止菸品公開陳列、展示」，另一是「疑似未成年購買菸品者，應出示身份證明文件，未持有者商家不得販售」。

林為洲表示，禁止菸品公開陳列、展示，立法參考是2020年嘉義市政府衛生局為減少青少年吸菸誘惑，與萊爾富合作，每天早上7點到8點、傍晚4到5點，店家會蓋住櫃台背後香菸資訊，降低學童、民眾在超商獲取香菸的誘因，他認為禁止公開展示，確實能有效降低青少年購買香菸的機會。

另外，在未成年購買菸品部分，林為洲也堅持如有有疑似未成年購買菸品者，應出示身份證明文件，未持有者商家不得販售。

他強調，這個立法參考是國健署委託消基會調查，去年4月到10月間，聘請年滿18歲的工讀生穿高中職學生制服，到全國各縣市的超商、大賣場、檳榔攤或雜貨店等一般商店購買菸品，測試店家是否會詢問消費者年齡或要求查看身分證件， 試測結果發現，全國640家超商、大賣場、檳榔攤及一般商店是否會販售香菸給18歲以下青少年，結果平均違規率高達31.6%，其中檳榔攤和一般商店的違規率都超過37%以上，綜上所述，他認為，將查看證件規定入法，才能有強制力，讓超商遵守法律規定，如有違法，將處以罰鍰！

林為洲表示，上述兩條修法部長回答一支持一反對，他對陳時中支持他的條文內容予以肯定，在逐條審查時，會在跟衛福部討論條文內容，我希望能盡快初審通過，送出衛環委員會。

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