　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

喬裝高中生買菸抽查違規竟37%　林為洲力主疑似未成年必須出示證件

▲林為洲主張疑似未成年購買菸品時應該要出示證件。 （圖／記者陳弘修攝）

▲林為洲主張疑似未成年購買菸品時應該要出示證件。 （圖／翻攝林為洲臉書）

記者徐政璿／台北報導

立法院衛環委員會4日排審菸害防制法修正案，對於國內新冠疫情爆發連續多日破萬例，多位立委質詢衛福部長陳時中的焦點多放在快篩試劑與反應目前的疫情民怨，對於4月28日快篩試劑由政府統一分配到各縣市藥局販售時，獨漏新竹縣尖石鄉及北埔鄉，陳時中在回覆國民黨立委林為洲時也當場允諾，明天快篩試劑會送達尖石鄉及北埔鄉衛生所，供民眾購買。

在菸害防制法修正案內容中有關降低青少年接觸菸品的部分，林為洲在質詢陳時中時也直指，他的版本主要有兩個重點，一是「禁止菸品公開陳列、展示」，另一是「疑似未成年購買菸品者，應出示身份證明文件，未持有者商家不得販售」。

林為洲表示，禁止菸品公開陳列、展示，立法參考是2020年嘉義市政府衛生局為減少青少年吸菸誘惑，與萊爾富合作，每天早上7點到8點、傍晚4到5點，店家會蓋住櫃台背後香菸資訊，降低學童、民眾在超商獲取香菸的誘因，他認為禁止公開展示，確實能有效降低青少年購買香菸的機會。

另外，在未成年購買菸品部分，林為洲也堅持如有有疑似未成年購買菸品者，應出示身份證明文件，未持有者商家不得販售。

他強調，這個立法參考是國健署委託消基會調查，去年4月到10月間，聘請年滿18歲的工讀生穿高中職學生制服，到全國各縣市的超商、大賣場、檳榔攤或雜貨店等一般商店購買菸品，測試店家是否會詢問消費者年齡或要求查看身分證件， 試測結果發現，全國640家超商、大賣場、檳榔攤及一般商店是否會販售香菸給18歲以下青少年，結果平均違規率高達31.6%，其中檳榔攤和一般商店的違規率都超過37%以上綜上所述，他認為，將查看證件規定入法，才能有強制力，讓超商遵守法律規定，如有違法，將處以罰鍰！

林為洲表示，上述兩條修法部長回答一支持一反對，他對陳時中支持他的條文內容予以肯定，在逐條審查時，會在跟衛福部討論條文內容，我希望能盡快初審通過，送出衛環委員會。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！

►靠它，臥室瞬間就有「北歐風」，還能讓收納沒煩惱！

ET快訊
電子圍籬退場！　陳時中：本週五與地方討論
「快篩陽視為確診」防疫險會理賠？　金管會這樣說
被陳時中拿「印度神童」比較　柯文哲回應了
確診哥曝「9個東西快準備」　網狂讚實用：第6點超重要
1張圖秒懂「快篩陽、收到接觸警示」該怎辦　醫：別等通知了
快訊／今+28420例！新北「單日首破萬例」　全台各縣市數據
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快篩陰性才能進批發市場　北農昨攔下10人快篩陽轉做PCR

國民黨徵召蘇清泉參選屏東縣長　周春米：我會是最好的選擇

被陳時中拿「印度神童」比較　柯文哲：我是醫生啦！這不是預言

鄭運鵬歡迎羅智強搬家到桃園　「國民黨不歡迎外來人經營很奇怪」

北士科車來速明增1組醫護、1條綠色通道　保留50個名額給沒預約者

妻確診、丈夫居隔日「只有1天」　黃珊珊點出中央回報系統問題

喬裝高中生買菸抽查違規竟37%　林為洲力主疑似未成年必須出示證件

「台灣人均GDP將達3.6萬美元」　蔡英文：睽違19年超越韓國

快訊／北市兒童疫苗5日開打　9日再增11間醫院開兒童特別門診

星戰日鄭運鵬cosplay「天行者路克」　焦糖吐槽：鬼滅之刃吧？

鼠寶睡到併軌「流出床外」　媽伸手接住...網笑：滑鼠？

林宥嘉揪老婆吃播放閃...明明人在旁邊！　連線丁文琪人數狂飆...她：我是流量密碼

跨雙黃線迴轉被按喇叭！　男惱羞追嗆：有撞到你？

黑車打燈秒切被按喇叭　等紅燈怒嗆：我前車欸

馮迪索「太難搞」氣跑台裔導演！　知情人曝片場爭議：沒人敢批評他

劉畊宏進辰亦儒健身直播間　連刷禮物「花火.火箭」抖內

爽停紅線30mins被騎士提醒　駕駛反嗆：現在已不能檢舉

「念經濟系...經濟能力會好？」　廖老大點關鍵：17歲決定未來

篠崎泫「12秒片遭疑走光」驚冒陰影！ 認內衣露餡...崩潰：誰會長這麼歪

出事了阿姨！帶姪子騎車　弟弟連人帶車翻摔進稻田

快篩陰性才能進批發市場　北農昨攔下10人快篩陽轉做PCR

國民黨徵召蘇清泉參選屏東縣長　周春米：我會是最好的選擇

被陳時中拿「印度神童」比較　柯文哲：我是醫生啦！這不是預言

鄭運鵬歡迎羅智強搬家到桃園　「國民黨不歡迎外來人經營很奇怪」

北士科車來速明增1組醫護、1條綠色通道　保留50個名額給沒預約者

妻確診、丈夫居隔日「只有1天」　黃珊珊點出中央回報系統問題

喬裝高中生買菸抽查違規竟37%　林為洲力主疑似未成年必須出示證件

「台灣人均GDP將達3.6萬美元」　蔡英文：睽違19年超越韓國

快訊／北市兒童疫苗5日開打　9日再增11間醫院開兒童特別門診

星戰日鄭運鵬cosplay「天行者路克」　焦糖吐槽：鬼滅之刃吧？

結合餐廳、市集、咖啡館與製麵室　新美式風格義大利餐廳5／6試營運

5月9日停不了火！俄駭人大計劃曝光　內部消息揭：最少再打4個月

新生兒慎防RSV！一不留神恐須用呼吸器或住加護病房

才4月慧洋營收獲利雙創新高、單月EPS1.86元　法人相當看好慧洋後市

18歲就32E成男人尤物　21歲女崩潰動手術讓「大胸消風」：改變人生

封測大廠頎邦群聚感染大爆發　800人PCR檢測「200人陽性」

共融式新玩法！宜蘭羅東「船型溜滑梯」吸睛又刺激　還內建噴水池

金門+20！居家照護關懷中心明啟動　縣府發布人員召募令

「2瓶啤酒不會超標」自信一吹GG了　累犯照片將上網...秒變網紅

日公務員家訪被拒　見蒼蠅四竄秒報警！竟在廁所發現個案屍體

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

政治熱門新聞

王世堅大讚柯文哲　防疫「3點做對了」

新北確診女外出PO文「放風了」　衛生局不罰了！原因曝光

快訊／國民黨團爆：快篩試劑進口商竟是「小吃店」變身！

北市下週恐「軟封城」？　黃珊珊曝觀察指標：緊盯醫療量能

新北顧問稱「陳其邁最有資格」　一張圖看懂雙北、高雄防疫差別

快篩陽怎麼辦？北市5／4啟動「北士科車來速」預約

顏清標引退內幕！　壓垮標哥最後一根稻草曝光

被批耍特權　林靜儀：我非到處亮身份的人

快訊／新北新增4個PCR篩檢站　板橋、中和、三重、林口

快訊／國民黨徵召蘇清泉參選屏東縣長　對戰周春米

法傳系統大塞車！1萬筆回報收不到400筆　黃珊珊嘆：開不出居隔單

快訊／新北+8272！四區確診者最多　20-49歲青壯年為主

被陳時中拿印度神童比較　柯：我是醫生

網傳柯文哲PCR陽性　北市府駁斥

更多熱門

相關新聞

菸防法立院審議　反菸團群賢樓門口送玉米

菸防法立院審議　反菸團群賢樓門口送玉米

菸害法制法在4日進入立法院衛生環境委員會審議，有上百名網友前往立院門口「送玉米」，陳抗團體認為延宕14年未修正的菸害防制法，希望能夠儘速通過，有效降低二手菸害，也在立院門口準備上百隻玉米發放給路人。

蔣萬安批蔡政府推拖「最低工資法」立法　失信千萬勞工

蔣萬安批蔡政府推拖「最低工資法」立法　失信千萬勞工

林為洲轟環保署合作網購包裝減量回收率僅16%　要求一個月內交報告

林為洲轟環保署合作網購包裝減量回收率僅16%　要求一個月內交報告

幕後／林為洲落地「竹北」關鍵思考曝　打造新故鄉助攻楊文科

幕後／林為洲落地「竹北」關鍵思考曝　打造新故鄉助攻楊文科

細支菸擬停止販售　癮君子：是要我選大包的吸更多焦油、尼古丁？

細支菸擬停止販售　癮君子：是要我選大包的吸更多焦油、尼古丁？

關鍵字：

林為洲菸害防制法

讀者迴響

熱門新聞

6天破9.6萬例　醫籲快做這件事：身邊很快有許多確診

蕾菈當眾解開內衣脫了！罕見大尺度火辣片瘋傳

快訊／死亡+5！今本土狂飆2萬8420例、境外增67

麻古茶坊限時3天買1送1！

直擊陳芳語「激吻樂團鼓手」！

國旅券幸運兒快查　旅宿業加碼抽獎公布

1歲兒高燒40.6度「血氧剩92」！小煜警示必備3救命物資

打3劑疫苗無慢性病！22歲閨蜜「確診重症去世」

原本快篩1條線　睡完午覺「變2條」驚醒

新郎跪拜女方家長　驚見「神級丈母娘」嚇歪

台南毒父虐嬰！網狂Tag連千毅　他5字回應了

以為只是肩頸僵硬…女星老公突暈倒！才知竟是腦瘤

馮迪索「太難搞」氣跑台裔導演

王世堅大讚柯文哲　防疫「3點做對了」

快訊／20多歲女重症死「發病到死亡僅6天」

更多

最夯影音

更多
鼠寶睡到併軌「流出床外」　媽伸手接住...網笑：滑鼠？

鼠寶睡到併軌「流出床外」　媽伸手接住...網笑：滑鼠？
林宥嘉揪老婆吃播放閃...明明人在旁邊！　連線丁文琪人數狂飆...她：我是流量密碼

林宥嘉揪老婆吃播放閃...明明人在旁邊！　連線丁文琪人數狂飆...她：我是流量密碼

跨雙黃線迴轉被按喇叭！　男惱羞追嗆：有撞到你？

跨雙黃線迴轉被按喇叭！　男惱羞追嗆：有撞到你？

黑車打燈秒切被按喇叭　等紅燈怒嗆：我前車欸

黑車打燈秒切被按喇叭　等紅燈怒嗆：我前車欸

馮迪索「太難搞」氣跑台裔導演！　知情人曝片場爭議：沒人敢批評他

馮迪索「太難搞」氣跑台裔導演！　知情人曝片場爭議：沒人敢批評他

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面