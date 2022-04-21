細支菸擬停止販售　癮君子：是要我選大包的吸更多焦油、尼古丁？

▲行政院擬限縮傳統紙菸的販售，引起爭議。（圖／ETtoday資料照）

記者徐政璿／台北報導

歷經15年未修的《菸害防制法》，立法院衛環委員會本週三、四排審，行政院版本除要禁止電子煙開放加熱菸外，更限縮傳統紙菸的販售，若該政策上路後，目前合法的加味菸、細支菸未來將成絕響，而此舉也讓有些消費者不滿。

政府為保護青少年抽菸所以禁止細支菸販售，而根據上一次2007年修法施行至今，我國青少年吸菸率自7.6%下降至3%，另外依據國健署2019年青少年吸菸行為調查顯示，我國青少年第一次開始吸菸的前三名原因為「好奇」、「別人吸跟著吸」及「紓解壓力」，並非菸品的樣態，如細支菸、加味菸等。

長期使用細菸的消費者顧先生表示，這個修法的邏輯，他真的覺得很奇怪，表面上看似造成選擇變少，實際上是逼迫消費者購買更粗更大包裝的菸品，是要逼我們吸菸者選擇更大包更多焦油及尼古丁的菸草嗎？

另外，有業者表示，政府用保護青少年為由禁止細支菸根本是「強詞奪理」，買細支菸幾乎是30歲以上的上班族，價格也比一般菸品還貴，而且不能販售給未成年者早已行之有年，雖然偶爾還是有害群之馬的業者，但早就達到防範青少年購買菸品的門檻，政府口口聲聲說要保護青少年，根本是要讓吸菸者攝取更多有害物質，不然就是讓私菸更加猖獗。

針對修法造成消費者與業者的反彈，南臺科大財法所所長羅承宗也抨擊，行政院對於《菸害防制法》的修法，等於是把全世界最嚴的條款放進去，從法律人的角度叫做「變態」。

羅承宗指出，法律不是要滿足少數人的信仰，而是應該要成為市民的最大公約數，行政院推出的《菸害防制法》，只是少數官員的想法，但抽煙是個人選擇，自由民主社會中，不應該讓少數人的信仰綁架多數人的選擇。

羅承宗舉例，立法院通過18歲公民權修憲案，將交由公民複決，但這次針對禁止吸菸年齡，由未滿18歲提高至未滿20歲，「未來會變成18歲可投票，但不能抽菸」，這可以說是全世界最嚴格的《菸害防制法》。

羅承宗提醒，「法律應該跟生活走一起」，這20年來菸價怎麼漲的大家都看得到，中央的管制不應過度嚴格，法條內容更不應該完全遵照反菸的偏激主義。

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