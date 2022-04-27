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林為洲轟環保署合作網購包裝減量回收率僅16%　要求一個月內交報告

▲▼立法委員林為洲。（圖／翻攝林為洲臉書）

▲立法委員林為洲。（圖／翻攝林為洲臉書）

記者杜冠霖／綜合報導

聯合國環境大會已擬定2024年前訂定具有法律約束力的減塑協議，對此，立委林為洲表示，「減塑」議題是國際趨勢，加上新冠肺炎疫情的影響，許多國人利用網路購買商品的機會更高，「不出門、即購物」已成為時下趨勢，「如何讓網購包材不在製造更多垃圾，是環保署該想辦法解決的問題！」

為解決網購包材問題，環保署在108年舉辦「網購認標章，包裝減量不浪費！」記者會，宣布與網購平台業者共同執行網購包裝減量計畫，達到網購包裝減量目標。

據環保署資料顯示，2020年與電商平台合作試辦三個月，利用循環箱、袋包裝寄給消費者共8241件，回收2067件，回收率25％，但是到了2021年與四大平台合作，共出貨8052件僅回收1310件，僅16％，回收率甚至比前一年還更低。

對此，林為洲表示，回收率低的主因，是沒有罰責的強制力，亦無獎勵的誘因，然而網路購物是現在的趨勢，如何增加回收率、降低網購包裝產生的垃圾，是環保署該面對的課題，「對此，我要求環保署一個月提出檢討改善報告，送交衛環委員會。」

林為洲指出，國發會在3月30日公布台灣2050淨零排放路徑，目標是2040年，希望讓電動汽機車的市售比達到100%，雖然電動汽機車產業主責單位是經濟部，但若從台灣的能源方向、政府的綠能政策來說，如何讓民眾能夠接受電動載具，減少汽油載具的需求，這是環保署的職責。

林為洲表示，如果減少燃油車，提高電動車的比例，確實會達到減少碳排的效果，以我辦公室為例：我的助理換GOGORO電動車三年，app顯示，他已經為台灣減碳682.5KG，如果一台電動車就可減碳這麼多，我相信如果全台全面電動車化，一定會達到減少空污、減碳的效果。

對於淨零碳排政策，林為洲表示，環保署將扮演重要的角色，電動車的推動是一個方式，要讓民眾願意淘汰燃油車，換購電動車，最直接的誘因，就是提高補助金額。

林為洲指出，以現行環保署最高補助2300元的制度下，我認為有提升空間，爰此，我具體要求環保署研議提高電動車補助，比照經濟部工業局每輛補助7000元，並將研議結論，送交衛環委員會，以展現環保署減碳的決心。

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