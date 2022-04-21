幕後／林為洲落地「竹北」關鍵思考曝　打造新故鄉助攻楊文科

▲國民黨立委林為洲。（圖／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨立委林為洲公開表態參選新竹縣竹北市市長，明（22日）將前往新竹縣黨部領表登記。身為中央層級民代的林為洲選擇回鄉參選縣轄市的市長，除了要重新打造故鄉竹北之外，更要助攻現任縣長楊文科挑戰大新竹合併後的首任市長。

林為洲在接受《東森新媒體ETtoday》訪問時表示，今年他已邁入61歲，「每個人政治生命有限」，因此想在期限內做規劃，繼續替人民服務，況且他是土生土長的竹北人，想要為家鄉盡一份心力。

林為洲擔任25年民意代表以來競選過7次，每次選區都是竹北。他說，竹北從7萬人口到25萬人口，年輕人口相當多，現在的竹北，是轉型成現代化都市很重要的關鍵，但施政步調跟不上地方發展。

「民代跟當首長不一樣。」林為洲表示，民代就是提出建議，當首長是計畫執行，他一直沒機會擔任首長，因此他就在思考，是要在選立委，還是有機會回到竹北擔任首長，用累積25年民代的經驗，替鄉親服務。

他更指出，國民黨連續兩屆竹北市長選舉都敗給無黨籍的現任市長，「竹北是國民黨的弱點」，守住竹北，就等同於守住新竹縣，助攻楊文科，幫助國民黨在新竹拓展版圖。他並預測，民進黨將推派英系人馬鄭朝方迎戰。

林為洲說，其實什麼位置都不重要，重要的是在適合的位子做適合的事，竹北是他的故鄉，「如果能在這裡畫下政治生涯的句點也不錯。」