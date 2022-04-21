　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／林為洲落地「竹北」關鍵思考曝　打造新故鄉助攻楊文科

▲▼立法院院會,林為洲。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨立委林為洲。（圖／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨立委林為洲公開表態參選新竹縣竹北市市長，明（22日）將前往新竹縣黨部領表登記。身為中央層級民代的林為洲選擇回鄉參選縣轄市的市長，除了要重新打造故鄉竹北之外，更要助攻現任縣長楊文科挑戰大新竹合併後的首任市長。

林為洲在接受《東森新媒體ETtoday》訪問時表示，今年他已邁入61歲，「每個人政治生命有限」，因此想在期限內做規劃，繼續替人民服務，況且他是土生土長的竹北人，想要為家鄉盡一份心力。

林為洲擔任25年民意代表以來競選過7次，每次選區都是竹北。他說，竹北從7萬人口到25萬人口，年輕人口相當多，現在的竹北，是轉型成現代化都市很重要的關鍵，但施政步調跟不上地方發展。

「民代跟當首長不一樣。」林為洲表示，民代就是提出建議，當首長是計畫執行，他一直沒機會擔任首長，因此他就在思考，是要在選立委，還是有機會回到竹北擔任首長，用累積25年民代的經驗，替鄉親服務。

他更指出，國民黨連續兩屆竹北市長選舉都敗給無黨籍的現任市長，「竹北是國民黨的弱點」，守住竹北，就等同於守住新竹縣，助攻楊文科，幫助國民黨在新竹拓展版圖。他並預測，民進黨將推派英系人馬鄭朝方迎戰。

林為洲說，其實什麼位置都不重要，重要的是在適合的位子做適合的事，竹北是他的故鄉，「如果能在這裡畫下政治生涯的句點也不錯。」

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►雅詩蘭黛小棕瓶特價！快補貨

ET快訊
快訊／畫面曝光！特戰士官朝「錢莊男」連開2槍　丟包福和橋
辦入職才驚覺公司藏「薪水陷阱」！　她隔天秒簽辭職單
快訊／和碩龜山廠驚傳群聚！62移工採檢確診　300人住同宿舍
存摺「沒補登會怎樣？」　網揭1功用太重要：會想哭
美女主播富豪尪被捕！下藥「輪流性侵女大生」　事後塞3600萬
新手媽產下兔唇兒　惡婆婆連珠炮問「妳家有遺傳？」氣炸
小玉認罪「做換臉A片」鞠躬道歉　雞排妹發聲了
他回撥「蘋果來電」慘了　1900萬全被偷光
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

幕後／林為洲落地「竹北」關鍵思考曝　打造新故鄉助攻楊文科

台商拿不到PCR報告難返台！陸委會：個案協處「抵台再辦理」　

管委會「拒外送員送餐」給居隔者　北市下令：最高開罰15萬元

徐正文曾任北京政協委員「無法選議員」？陸委會：尚不構成違法

柯文哲估全台1／3確診　「現在的問題是感染期程怎麼分布」

港人移民門檻放寬！專業人才在台工作5年「月薪達5萬」可申請定居

男頭部中彈命危兇嫌竟是士官　航特部：毋枉毋縱嚴懲不貸

苗博雅、簡舒培斥造謠　楊寶楨反要求向防疫人員說謝謝

快訊／羅智強發燒狂吐「像被車撞了一樣」！　緊急快篩

周玉蔻確診匡列22人居隔　黃珊珊曝李秉穎「1狀況下需隔離」

李燕確診開直播報平安：像重感冒10倍　「從來沒想過」查防疫保單已過期

薔薔太敢做自己「被自己嚇到」　曾抗拒進入《黑澀會》「這節目很丟臉」

上海封城請老婆幫理髮　指導30分鐘竟變大光頭

李榮浩「同框楊丞琳」害羞了＞／／＜　和陳立農跳BLACKPINK舞畫風超不同

女醫大膽抓蟑螂以為「假的」　下秒崩潰！同事狂笑：是真的

顏佑庭不會切番茄...楊銘威：你才是少爺　鬼鬼被催著急喊「我又不是雞」XD

剛破殼迷你萌龜腳軟狂跌倒　肚皮朝天+四腳亂揮超療癒

護瓜大聯盟！西瓜產季防小偷　警帶爺奶組「蜈蚣陣」超霸氣

狠人廁所遇蟑螂淡定夾起！ 充當外送員上演喇牙餵食秀

正妹搭高鐵突遇「迷路行李箱」 大叔一旁睡翻！網笑：把妹新技

幕後／林為洲落地「竹北」關鍵思考曝　打造新故鄉助攻楊文科

台商拿不到PCR報告難返台！陸委會：個案協處「抵台再辦理」　

管委會「拒外送員送餐」給居隔者　北市下令：最高開罰15萬元

徐正文曾任北京政協委員「無法選議員」？陸委會：尚不構成違法

柯文哲估全台1／3確診　「現在的問題是感染期程怎麼分布」

港人移民門檻放寬！專業人才在台工作5年「月薪達5萬」可申請定居

男頭部中彈命危兇嫌竟是士官　航特部：毋枉毋縱嚴懲不貸

苗博雅、簡舒培斥造謠　楊寶楨反要求向防疫人員說謝謝

快訊／羅智強發燒狂吐「像被車撞了一樣」！　緊急快篩

周玉蔻確診匡列22人居隔　黃珊珊曝李秉穎「1狀況下需隔離」

三級片女星譙富豪父子「人渣」後跑路法國！　親曝近況：展開新冒險

快訊／特戰士官朝「錢莊男」後腦連開2槍　丟包福和橋畫面曝光

打高端後急赴美出差　衛生局竟「註銷變幽靈疫苗」再打追加劑

李千那低調買咖啡　取餐「店員備註1句話」笑了！　網虧：太鬧

中職第2老野手出賽　高國慶：人生計畫能打就打

辦入職才驚覺公司藏「薪水陷阱」！　她隔天秒簽辭職單

快訊／和碩龜山廠驚傳群聚！62移工採檢確診　300人住同宿舍

強尼戴普這次講了6小時！爆安珀赫德親友婚禮嗑藥　女兒也不爽前妻

穿旗袍搭女僕風圍裙　「神秘雙人女團」成員竟是2超大咖歌手！

9位演員被隔離「尋無替手」！當代傳奇劇場忍痛停演⋯9月重新演出

萬里半裸女逛街進超商　她說：游泳起來衣服就不見了

政治熱門新聞

快訊／周玉蔻確診！　PCR檢測陽性

快訊／衛福部估「4月底單日確診破萬」　疫調僅匡發病2天內接觸者

羅智強發燒狂吐「像被車撞了一樣」！　緊急快篩

快訊／北市「1確診匡10.6人」　黃珊珊：企業、學校、機關很快停擺

周玉蔻確診！一周節目來賓曝　「3立委、8議員」藍綠皆入列

快訊／疫情升溫！5月起推動快篩實名制　衛福部要各縣市啟動居家照護

周玉蔻昨早才問李秉穎「有天你我都會染疫？」

快訊／柯文哲提議以篩代隔　「政策再不改、北市一周內停擺」

快訊／放棄清零！柯文哲宣布：北市今起「不公布足跡、細胞簡訊」

北市12行政區全都有確診　萬華爆78例最多

「新冠病毒不算挑戰」　沈富雄要指揮中心做好8件事

快訊／北市確診增663例、1.2萬人居隔　柯文哲嘆：不得了

快訊／北市聯醫某院長確診！19日出席議會委員會

新北爆疫苗荒！　衛生局：周六起沒疫苗可打

更多熱門

相關新聞

鄭宏輝宣布角逐新竹市長提名　「我一定是最強、會贏候選人」

鄭宏輝宣布角逐新竹市長提名　「我一定是最強、會贏候選人」

2022新竹市長選舉腳步近逼，但藍綠黃白各陣營人選均尚未底定，民進黨籍的行政院顧問鄭宏輝20日透過臉書宣布，他將參選民進黨新竹市市長提名初選，並指儘管經歷2020立委選戰挫敗，但面對年底可能「4黨競爭」的竹市選戰，將以「鄭宏輝2.0」之姿重新出發，一定是「最強、會贏」的新竹市長候選人，也有絕對的信心，能夠為民進黨守住新竹市，團結勝選。

鄉下也買不起！芎林鄉預售屋「1坪破40萬」

鄉下也買不起！芎林鄉預售屋「1坪破40萬」

3人擠後座酒促女夾中間　又摸又舔2阿兵哥起訴

3人擠後座酒促女夾中間　又摸又舔2阿兵哥起訴

林為洲週五登記參選竹北市長　黨內民調贏對手3%

林為洲週五登記參選竹北市長　黨內民調贏對手3%

確定參選竹北市長　林為洲今領表

確定參選竹北市長　林為洲今領表

關鍵字：

新竹林為洲

讀者迴響

熱門新聞

本土+2386！身邊有確診者？　輸入手機號碼秒查

仙女媽13年狂生7胎！稱不想浪費好基因

遇「腳交千金」司機EQ驚人　見這1幕網跪了

快訊／今日「本土狂飆2969例」再創新高　境外增89例

快訊／腳交千金伸腿逼聞：香不香？司機氣炸開吉了

醫籲禁餐廳內用　陳時中：避免併桌吃飯

買豪華新大樓「鄰居全是8年級生」！他崩潰了

今本土增2969例！新北1000例最多

醫：身邊沒感染者代表你沒朋友

台中「腳交千金」踩椅背！暴走逼司機聞腳掌：香不香

腳交千金很「傲嬌」　被載到警局還不肯下車

快訊／鄉民女神確診！　CT值32

她哭「後悔看阿妹演唱會」！網反曝：只後悔2件事

丟丟妹剪掉招牌厚瀏海！　「耳下3cm短髮」新造型美翻網

2歲童重症亡！柯文哲「1動作」PTT刷一排狂讚：真指揮官

更多

最夯影音

更多
李燕確診開直播報平安：像重感冒10倍　「從來沒想過」查防疫保單已過期

李燕確診開直播報平安：像重感冒10倍　「從來沒想過」查防疫保單已過期
薔薔太敢做自己「被自己嚇到」　曾抗拒進入《黑澀會》「這節目很丟臉」

薔薔太敢做自己「被自己嚇到」　曾抗拒進入《黑澀會》「這節目很丟臉」

上海封城請老婆幫理髮　指導30分鐘竟變大光頭

上海封城請老婆幫理髮　指導30分鐘竟變大光頭

李榮浩「同框楊丞琳」害羞了＞／／＜　和陳立農跳BLACKPINK舞畫風超不同

李榮浩「同框楊丞琳」害羞了＞／／＜　和陳立農跳BLACKPINK舞畫風超不同

女醫大膽抓蟑螂以為「假的」　下秒崩潰！同事狂笑：是真的

女醫大膽抓蟑螂以為「假的」　下秒崩潰！同事狂笑：是真的

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面