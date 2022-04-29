「最低工資法」立法延宕　蔣萬安批蔡政府推拖：失信千萬勞工

▲國民黨團舉行記者會，呼籲「最低工資法」速立法。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

本周末就是五一勞動節，國民黨立委蔣萬安29日表示，現行基本工資審議機制沒有任何強制性，導致勞工薪資成長緩慢，批評蔡政府推托「最低工資法」立法，行政院遲遲不將院版草案送入立院審議，是失信於千萬勞工；立法院衛環委員會召委林為洲則宣布，他不等院版草案了，這會期就會排審朝野立委所提「最低工資法」草案。

國民黨立法院黨團首席副書記長李德維、立委林為洲、蔣萬安今天上午舉行「勞動節在即，蔡總統競選政見『最低工資法』何時才上路」記者會。

蔣萬安表示，蔡英文在2016年競選總統時提出「最低工資法」政見，但至今沒有下文，他在總質詢從上一屆問到這一屆，每一次行政院都一直推拖、敷衍「努力下會期送進立法院」，但等了多少年就是不見院版草案，現在蔡英文第二任期已經過了一半，政府還是不斷以各種理由推拖，失信於千萬勞工。

蔣萬安說，現行基本工資審議機制屬於行政辦法，沒有任何強制性，也不保證每年都會調整，勞工薪資成長緩慢，導致民間消費動能低靡，呼籲該建立一個法制化、專業化的最低工資調整制度，保障勞工可以有合理的生活，也不要讓每次基本工資的調整都淪為勞資雙方喊價的場域。

蔣萬安強調，面對這兩年疫情，很多勞工承受非常大的壓力，生活受到影響，呼籲行政院儘速將「基本工資法」草案送到立法院來，只要送到立法院，召委林為洲就會趕快排案，「今天不能再等行政院了！勞工朋友沒有辦法再等了！」並指面對這次疫情再起，勞工朋友輕症在家卻沒辦法請領傷病給付，恐隱匿染疫狀況、抱病上班，呼籲勞動部應該比照去年經驗放寬相關規定。

林為洲批評，「條平司就是跳票司」，每年勞動部都說要讓「最低工資法」法制化，行政院卻讓勞動部所提草案石沈大海，講了都不做，應該立法照顧初入職場的年輕人，而且每年檢討、每年按照物價指數調升基本工資，不要像現在只聽到資方聲音、審議不透明。他宣布，他不等了，立法院衛環委員會這會期將排審朝野立委所提「最低工資法」草案，呼籲行政院也儘速提出版本。