林靜儀確診後首發聲：非常抱歉　上午有車掃活動「全程戴口罩」

記者鄧木卿／台中報導

民進黨立委林靜儀3日表示自己就近到亞大醫院檢查後確診，並坦言昨天在立法院開會的時間比較長，接觸的助理和立委們較多，「不好意思造成大家的困擾」，她也自述確診後所出現的症狀，目前咳嗽有痰，並有輕微發燒，體溫37.7，不過她目前一切都很好，自己也已完成3劑疫苗接種，希望大家不用擔心。

▲林靜儀確診後發聲。（圖／記者鄧木卿翻攝）



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林靜儀表示，由於近日立院確診個案增多，自己也有確實落實戴口罩和用酒精消毒，但這波感染力較強，很有可能不知道什麼時候接觸到病毒，團隊也基於防疫關係，盡量減少地方行程，避免和更多人接觸，以免造成他人困擾。她表示，自己一直都有過敏症狀，常常會有輕微流鼻水或是咳嗽症狀，但自己也相當留意是否有和平時的症狀有不同之處，3日下午一察覺咳嗽有痰，加上有點輕微發燒（37.7度），因此立即就近前往亞大醫院檢查後確診。

林靜儀說明，自己平常除非飲水或吃東西，口罩都非常確實的佩戴，也持續有消毒雙手的習慣，今天上午與民進黨台中市議員林德宇雖然有行程，但是在室外，而且她也確定「全程都沒有拿下口罩」，希望沒有造成林德宇及其團隊的困擾。

她指出，2日在立法院開會的時間比較長，接觸的助理和立委們較多，自己確定除了喝水和吃便當之外都有戴口罩，「請大家不要擔心，非常抱歉造成大家的不便」。

而3日的行程中，僅有上午有車掃活動，但她也全程沒有將口罩拿下，且都是在空曠地區，對於影響的人們應該比較少，不過中午有私人行程，這部分也會再一一通知相關人士，辦公室團隊的助理和相關工作人員也都會要求他們落實居隔3+4，並將原本預定的輔選和相關行程全數取消，「希望沒有影響到太多人」。