民眾買不到快篩全跑到採檢站　賴香伶：企業防疫物資短缺

▲桃園快篩站大排長龍。（圖／賴香伶國會辦公室提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

本土疫情升溫，全國每日確診恐破萬例，台灣民眾黨立法委員賴香伶28日舉行記者會批評，指揮中心至今沒開放企業購買快篩劑，密切接觸染疫者的勞工沒辦法上班，只能到快篩站忍受1、2小時的排隊等候，例如昨天在桃園中路運動公園快篩站，快篩站於4點半截止半小時，還有約400公尺的排隊人龍，家長帶著有症狀的孩子、密切接觸者勞工都在等快篩。

賴香伶表示，國內多處公司工廠爆發群聚感染，昨天國內新增8822例COVID-19本土病例，再創台灣疫情以來新高，新增2例死亡個案、2例重症及14例中症，另有101例境外移入，許多勞工因職場染疫確診、被匡列居家隔離、自主健康管理，指揮中心雖發布指引要求機關企業設置防疫長，但並未落實，各單位防疫物資如快篩劑短缺，導致職場人心惶惶。

賴香伶建議，政府應「落實防疫長制度」、「配發職場防疫物資」、「放寬職災傷病給付」，去年11月約有1萬7000人染疫，但因宣導不足或程序繁瑣，染疫申請職災給付只有858件，如今每天確診數達到8000多人，勞動部許部長雖說輕症居家也可申請給付，但每日確診即將破萬，職場染疫勞工眾多，因染疫職災給付勢必暴增，請問勞動部、勞保局做好準備了嗎？如何宣導讓染疫勞工申請職災給付？都是政府必須儘速因應的工作。

賴香伶指出，每件職災給付理賠因影響工作程度、天數不同，理賠金額約數千到1萬餘元，申請職災給付時，除準備申請書及診斷書等外，也要提供因工作遭感染的佐證資料，如與確診者接觸說明、PCR檢測結果、衛生局通知匡列文件等，經審查確認與工作具因果關係，才能辦理職災理賠，應備文件繁多，在職場確診人數暴增下，勞動部應儘速因應，並呼籲各部會輔導企業、機關落實防疫長制度，盡速掌握染疫名單，快速提供防疫物資，避免疫情大爆發。