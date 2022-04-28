搶買快篩實名制「老人暴衝闖紅燈」　護理師：別當移動神主牌

記者黃翊婷／綜合報導

快篩實名制今日（28日）正式上路，週四率先開放給雙號民眾購買，有人一大早7點就去藥局排隊。一名護理師在臉書PO文感嘆，路過某家藥局被排隊人潮嚇到，還目睹老人為了搶買快篩，闖紅燈衝過馬路，十分危險，就算搶到了可能也沒命用，「不要當移動神主牌。」

▲原PO被買快篩的排隊人潮嚇到。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

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家用快篩實名制依照身分證字號尾數分流，每週一、三、五開放單號購買，二、四、六開放雙號，週日則不限制，購買對象也沒有年齡限制，每人均可購買，一人一份5劑，共500元，可代購，但排隊時限制一人一卡。由於每間藥局僅配置78人份的快篩試劑，開賣首日一早7點就有民眾前往藥局門口排隊購買，一度造成健保卡系統當機 部分藥局暫停販售。

一名護理師28日在臉書「爆廢公社」PO文，表示一早路過某家藥局，發現排隊買快篩的人潮眾多，有被嚇一跳，「還有老人為了搶排隊，暴衝沒看來車，就闖紅燈用跑的穿越馬路，就算搶到了也沒命用了好嗎？」

▼▲快篩實名制一人一份5劑，共500元。（圖／記者白珈陽攝）

文章公開後，其他網友紛紛留言直呼誇張，「根本疫情開始時口罩之亂的翻版」、「這個好誇張」、「就怕老人家暴衝完，發現不能買反而生氣，還把氣出在藥局人員身上」。

但也有另一派網友認為，老人排隊買快篩或許不是為了自己，而是幫要上班的兒女或家中孫子購買。對此，原PO也在留言區回覆，可以理解大家因為疫情變化而感到焦慮，但「重點是不要當移動神主牌」。