快訊／快篩實名制首日開賣惹怨氣　北港警26藥局現場站崗維安

▲快篩實名制開放首日，北港警分局出動警力於人潮多地點維安。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

居家快篩試劑販售實名制今(28)日上路，各社區健保藥局人潮聚集，雲林北港警分局為避免民眾因久候或未能買到快篩試劑而產生紛爭，特地將轄區26家藥局全部納入巡邏路線，並與各藥局建立緊急聯絡窗口，配合販售時間定時定點加強巡邏，同時協助引導排隊人潮和疏導交通，以利及時處理突發狀況。

▲快篩實名制購買首日，各藥局一早即出現排隊人潮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

北港警分局指出，疫情急速上升，民眾對於家用快篩試劑的需求增加，「快篩實名制」今天正式上路，警政署亦通報全國各縣市警察局全力協處秩序，北港警分局為恐有民眾因久候或沒買到產生糾紛，以及排隊人潮影響交通秩序等，特別要求轄區各分駐派出所視排隊情況編排警力到場或加強巡邏，一旦有民眾排隊爭執、購買糾紛，立即派員到場處理，為防疫盡一份心力。

▲快篩實名制開放首日，北港警分局出動警力於人潮多地點維安。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

北港警分局長蔡培元表示，民眾憑健保卡即可到參與販售的藥局購買快篩試劑，為免大排長龍，身分證字號尾數單雙分流，週一、三、五單數，週二、四、六雙數，週日開放全民購買，購買時記得攜帶健保卡。另居家快篩試劑屬於第三等級醫療器材，並未准許於網路上販售，不管是正品還是仿冒品，依法可開罰新台幣3萬元以上、100 萬元以下罰鍰，民眾如不想荷包失血，請至規定通路購買。

▲居家快篩試劑販售實名制今日上路，各社區健保藥局人潮聚集。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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