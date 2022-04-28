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花蓮累計1912人確診　居家照護累積909人

▲花蓮27日新增237新冠確診，累計染疫人數1912例。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮27日新增237新冠確診，累計染疫人數1912例。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣27日新增237例新冠肺炎確診個案，花蓮縣政府召開疫情說明記者會，由縣長徐榛蔚、衛生局長朱家祥及教育處代理處長翁書敏出席。縣府強調，目前花蓮縣累積確診人數1912人，住院132人，出院838人，居家照護累積人數909人。

徐榛蔚感謝第一線防疫人員，為因應縮短居家隔離天數政策，忙於計算需解隔人數、發送解隔單與快篩試劑直至深夜，讓解隔者早日回歸正常生活，也感謝藥師團隊負擔送藥服務以及醫師隨時在線等候視訊診療，只為讓鄉親得到最好的照護。

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▲花蓮27日新增237新冠確診，累計染疫人數1912例。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

28日起實施家用快篩實名制，全縣共有56家社區藥局以及秀林、萬榮、豐濱、卓溪、富里鄉衛生所販售。

衛生局長朱家祥說明27日新增237例分類，其中國軍花蓮總醫院4人、玉里榮民醫院2人、慈濟醫院2人、門諾醫院1人、部立花蓮醫院6人、某營區延伸2人、外縣婚宴群聚14人、黃昏市場延伸18人、中華市場延伸1人、外縣6人、社區感染133人、疫調中48人；社區感染部分依活動熱點累計確診有冠羽羽球館3人、吉安麥當勞4人、京湘排骨麵4人、熱海排骨民國店6人、花蓮職業訓練場9人，曾至上述場館應前往慈濟快篩站篩檢並密切注意身體狀況。

朱家祥針對現行防疫相關政策說明，28日起實施家用快篩實名制部分，將同於口罩實名制1.0藥局通路販售，全縣共有56家社區藥局以及秀林、萬榮、豐濱、卓溪、富里鄉衛生所販售，無年齡限制，每身分證字號僅能購買1次，並實施分流購買，單號每周一三五、雙號每周二四六；周日不限，一份5劑不拆賣，共500元，販售資訊與查詢方式詳見健保署、食藥署、藥師公會官網。

針對兒童莫德納疫苗接種注意事項，朱局長表示，接種兒童疫苗目的在於降低重症、併發症與死亡風險，預計施打兩劑間隔12周，每劑劑量為成人之一半。不適合接種者有正在發燒或mRNA疫苗成分有過敏、先前接種過莫德納、BNT疫苗引起之引起任何嚴重不良事件，但未確定原因的兒童；需經醫師討論確認者，包括先前接種莫德納、BNT疫苗成分有過敏反應、過去三個月內曾罹患心肌炎、心包炎、有出血性疾病或正在服用抗凝血劑、接受免疫抑制劑治療(包括化療)、有急性風濕熱、急性風濕性心臟病或急性失償心臟衰竭、對其他疫苗或藥物有過敏反應的兒童。

▲花蓮27日新增237新冠確診，累計染疫人數1912例。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮全縣暫停實體課程校園。

▲花蓮27日新增237新冠確診，累計染疫人數1912例。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

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