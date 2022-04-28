何志偉：快篩試劑100元仍是負擔　別讓病毒傷害經濟弱勢

▲民進黨立委何志偉。（資料照／何志偉國會辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

國內疫情升溫，藥局快篩實名制28日正式上路。不過，民進黨立委何志偉向行政院提出書面意見指，儘管快篩試劑價錢已經降低至100元，但是對全國超過62萬個經濟弱勢家庭來說，仍然是沉重的經濟負擔，呼籲行政院應發放快篩試劑給這些家庭，不該讓病毒傷害經濟弱勢。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中27日宣布，隨著國內疫情急速上升，民眾對於家用快篩試劑需求增加，家用快篩試劑販售實名制將自今日起正式上路，民眾可至全國4909家健保特約藥局及58個偏鄉衛生所，持健保卡或居留證，以每劑100元的價格一次購買5劑。

何志偉指出，根據統計我國低收入戶有超過30萬人，佔我國全國總人口1.27%；中低收入戶計有超過32萬人，佔我國總人口數1.38%，總計是全國超過62萬人屬經濟弱勢家庭。

何志偉表示，雖隨著快篩實名制上路，快篩試劑價錢已經降低，但對經濟弱勢家庭而言一支100元的快篩試劑長期而言將成為沉重的經濟負擔。

何志偉向行政院提出建議表示，行政院應考量經濟弱勢家庭困境，發放快篩試劑給這些家庭，面對病毒我們都是隊友，不該讓隊友在沒有面對病毒的武器狀況下，也不該讓隊友因為經濟困難而被暴露在風險之下。