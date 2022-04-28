藥局擠滿上百人「領號碼牌」搶購快篩劑　上班族先買再開工

記者邱中岳／台北報導

全國開賣！新冠疫情確診人數不斷攀升，政府也將快篩廠商列入國家隊，全力生產快篩劑，在28日上午於各大藥局開賣，但是因配額問題，每家店只有78組，除了稍早健保系統當機，許多民眾也紛紛早起排隊，也抱怨「應該讓快篩市場自由化比較好」。

▲藥局外擠上百民眾搶購「78組」快篩，藥局準時開始發放號碼牌。（圖／記者邱中岳攝）

新冠疫情造成全國確診人數不斷增加，快篩劑成為在口罩之後，成為炙手可熱的搶手貨，全民瘋搶快篩，政府也在28日宣布藥局提供民眾領取快篩劑，各地藥局在事先已經備好快篩劑，在不同時間開賣，有些藥局一開賣就發生健保系統當機事故。

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▲快篩劑在開賣前配送至全國各地的藥局，藥局也準時開始發放號碼牌。（圖／記者邱中岳攝）



北市1家藥局在28日上午排了將近百位購買快篩的民眾，但是有民眾認為，應該讓「市場自由化」比較好，在各大通路都可以正常供貨，這樣也不會造成群聚，不要說是為了壓低價格，1個賣1百元還是有利潤，賣到香港也才50元。

另一位民眾則表示，老百姓只能自求多福，這樣只會耽誤大家行程，有些人會是要上班，但是這樣根本就是浪費時間，而且不買也不行，為了出門上班也只能一早先來排隊。

▲藥局每天開放78組快篩劑供民眾購買，北市1家藥局早上就擠了上百購買民眾。（圖／記者邱中岳攝）

藥局一到10點整，準時有藥局人員出來發放號碼牌，但據悉，政府依照身分證尾數單、雙號分流購買，但因政府沒有講清楚每個人可以代購的數量，所以只能「認健保卡」開放購買，每人僅限購1盒。