國民黨派誰守住苗栗縣長？　鍾東錦：這一戰我當仁不讓

▲對於苗栗縣長選舉，鍾東錦表示，他當仁不讓。（圖／翻攝鍾東錦臉書）



記者杜冠霖／綜合報導

年底九合一大選將至，在苗栗縣長一戰中，民進黨確定徵召行政院顧問徐定禎、時代力量則推派苗栗縣議員宋國鼎，對於國民黨要派誰參選，國民黨苗栗縣議會議長、黨部主委鍾東錦表示，這一戰自己當仁不讓，「做一個敢戰敢衝的國民黨人，一起打贏苗栗這一仗。」

鍾東錦透過臉書發文指出，作為國民黨苗栗縣黨部主委，對於綠營將會推出哪位候選人，都已做過各種模擬與推演，所有戰略都指向同一個目標，勝選，沒有其他選項。

而在臉書貼文下方，也有不少藍營民代留言支持，北市議員羅智強也留言「每一天的行腳，都會讓遠方更接近，議長加油」、王鴻薇也留言「議長加油，守住苗栗」。

鍾東錦表示，盡力爭取代表本黨出戰，是自己給予支持者的承諾，如今對手已經確定，立刻整軍備戰，是一種必須。我們在年輕選民心中老舊、黑箱、新世代無法出頭的刻板印象，如今，到了必須大破大立的時刻。



鍾東錦指出，這不是與綠營的一次縣長之爭，而是本黨內部必須面臨的精神再造，黨的前進，世代的交替，將不再以「傳承」為先，而是擇優從之。找出人民可以接受的候選人，而不是黨意可以指定的候選人，在本黨支持者逐漸凋零的現在，如果還不能有所覺悟，那麼漸次被時代所裂解，也是必然的結果。

對於國民黨近期的初選紛擾，鍾東錦強調，要一個恢復昔日榮光的國民黨？還是蠶食鯨吞掉本黨的最後價值，「這一戰，我當仁不讓。一起打贏苗栗這一仗。」