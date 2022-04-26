ET民調／陳時中選不了？　59%台北市民不贊成卸下指揮官選市長

▲台北市民不贊成陳時中卸下指揮官角色，參選台北市長。（圖／ETtoday民調中心）



記者杜冠霖／台北報導

本土疫情延燒，確診數目以連日破千，原傳出民進黨將推派衛福部長陳時中參選北市，卻也因疫情遲遲未能投入選戰，根據《ETtoday民調雲》4月21日至24日所做的網路問卷調查，儘管有55.6%台北市民對防疫政策感到不滿意，卻同樣有59.0%台北市民不贊成陳時中卸下指揮官角色、選台北市長，僅30.6%表示贊成，顯示疫情發展確實牽動北市首長選情。

根據《ETtoday民調雲》4月21日至24日進行、以手機簡訊通知，進行「新冠肺炎防疫政策」網路問卷調查，回收有效樣本數為1495份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.53%。

本土疫情確診數連日破千，4月24日確診人數已經破五千，調查結果顯示，高達78.8%台北市表示擔憂台灣疫情擴散，且有62.5%台北市民認為目前政府的防疫政策混亂，僅36.0%台北市民認為政策明確。

對於目前政府應採取的防疫政策，51.2%台北市民認為應該放鬆與病毒共存，而41.8%台北市民則認為應該緊縮嚴控病毒擴散，由於南韓已於4月18日開始全面解除保持社交距離措施，回歸正常生活，等同將病毒流感化處理，也有53.6%台北市民也贊成成台灣將新冠肺炎流感化處理。

而對於防疫指揮官陳時中在今年三月以來得這波疫情中防疫指揮表現，55.6%台北市民感到不滿意，41.7%感到滿意，呈現不滿意高於滿意的評價。

日前傳出民進黨可能徵召防疫指揮官陳時中，參選年底的台北市長選舉，對此有59.0%台北市民不贊成陳時中卸下指揮官角色、選台北市長，僅30.6%表示贊成。顯示疫情快速對陳時中是否參選台北市長可能將產生重大變數。

至於台北市民對現任市長柯文哲的整體施政表現，有48.5%感到滿意、但也有48.5%感到不滿意，施政評價兩極。而對於市長柯文哲在今年三月以來的這波疫情中防疫表現，有50.7%感到滿意，但45.9%感到不滿意，評價同樣兩極。