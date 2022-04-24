最新民調曝光！陳時中滿意度維持6成高檔　僅26.7%認為要換指揮官

▲衛福部長陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

本土疫情升溫，國內確診數已連日破千，而根據《美麗島電子報》所做最新民調，衛福部長陳時中滿意度高達63.9%、且有66.5%民眾認為沒必要換指揮官，對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉表示，看到民調要嚇昏了，「我每天都在罵陳時中，民調還是這麼高，而且還是《美麗島電子報》做的，我也不知道怎麼辦。」

根據民調顯示，「陳時中帶領團隊制定新冠肺炎的防疫政策和表現」，有63.9%的人滿意、33.0%不滿意；吳子嘉表示，看這個民調會不會昏倒，「陳時中滿意度6成我怎麼敢罵他？看了都嚇死了！」

對於「防疫目標：重症清零減少死亡、輕症管控與病毒共存」，有68.5%民眾認同、26.3%民眾不認同。「若未來幾月確診暴增、疫情快速擴散，有無必要換掉陳時中」，則有26.7%民眾認為有必要、66.5%民眾認為沒必要。

吳子嘉表示，不知道老百姓有問題還是我有問題，但有這種數據，陳時中當然民意飛天，陳時中目前做的很爛，但老百姓認為不要換他，「我看到這民調非常挫折，我每天都在罵陳時中，民調還是這麼高，而且還是《美麗島電子報》做的，我也不知道怎麼辦。」

該民調也調查「單日確診超過2千人，疫情大爆發的主因（複選）」，結果顯示，79.5%受訪者認為民眾不知自己確診傳染擴大、73.3%認為這次病毒傳染力太強、66.7%認為民眾防疫態度鬆散、50.2%認為中央防疫政策不明確、47.8%認為政院未視國外疫情預做準備、38.2%認為政府取消三級警戒、32.9%認為教育部太放寬學校停課標準。