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被朱立倫點名要大器點　羅智強喊「趕盡莫殺絶」：還要怎樣才叫大器？

▲▼台北市議員羅智強4/6召開記者會，正式宣佈參選桃園市長爭取國民黨內的提名。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市議員羅智強。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨台北市議員羅智強宣布參選桃園市長，在黨內引發提名風波，國民黨主席朱立倫24日受訪時表示，希望羅能和有意挑戰金門縣長的國民黨立委陳玉珍一樣大氣。對此，羅智強回應，自己已經說過，就算民調第一，國民黨是提名別人仍然支持，還要怎樣才叫大器，文末，羅智強也特別tag做人留一線、趕盡莫殺絕。

羅智強6日上午召開記者會，大動作宣布參選桃園市長、辭副秘書長一職，並要求參與黨內初選機制。卻被黨中央火速打槍，黨秘書長黃健庭更指羅智強「很弱」，已經排除羅智強提名，但此事似乎不影響羅智強的參選意願，近期他仍積極到桃園行腳、宣揚自己參選理念。

而朱立倫24日受訪時表示，國民黨現在最需要是團結，「陳玉珍多大氣，團隊最重要是個人扮演各種角色，她不但要輔選金門縣長楊鎮浯，還要全台灣走透透、為國民黨候選人輔選。」

羅智強表示，自己已經說過，就算民調第一，國民黨是提名別人，「我仍然支持，不會脫黨參選，請問朱主席，還要怎樣才叫大器？」

羅智強指出，自己沒有把矛頭對準「國民黨」，「是黨主席和黨秘書長三番二次説我很弱、很差、不受歡迎、直接排除提名，如果換作是我這樣批評朱立倫主席，朱主席，你不會痛心失望嗎？」

羅智強批評，當朱立倫先拿起刀子一把插羅智強的心臓，「我負傷喊痛，朱立倫主席卻一副優雅的樣子，叫羅智強不要把矛頭對準國民黨，請問朱主席這樣公道嗎？」

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