李婉鈺一張照片引起粉絲驚叫「懷孕了！」　本人解答「小腹隆起」真相

▲李婉鈺近期積極走訪基層。（圖／翻攝李婉鈺臉書）



記者杜冠霖／新北報導

前新北市議員李婉鈺確定投入年底九合一選舉，日前宣布將以無黨籍身分參選板橋區市議員，為衝支持度，李婉鈺近期也頻繁更新臉書社群動態，而她25日po出一張走訪基層的照片，卻讓支持者歪樓，驚呼「是不是懷孕了？」

李婉鈺25日早上發文只有短短一句「敖早」，配上一張她身穿黑色連身長裙的照片，而微凸的小腹十分搶眼，讓粉絲驚叫「肚子稍微大有喜訊了」、「這肚子應該是雙胞胎喔！」，當時李婉鈺也急忙在留言處回應是「角度啦！」

儘管李婉鈺已在貼文留言處回應，還是有不少熱情支持者湧入說恭喜，李婉鈺隨後再發一篇文表示，「吼！你們真的很八卦耶！說我懷孕的，麻煩紅包包來！」貼文更配上一張在車內大啖麵食的照片，似乎想表達自己是吃胖了、而非懷孕。

李婉鈺宣布投入板橋區議員選戰，民進黨方面，新北市議員何博文不競選連任，由子弟兵黃淑君接棒，資深議員王淑慧遭停權，擬脫黨參選，現任議員戴瑋姍、黃俊哲尋求連任，加上有正國會的新人山田摩衣、前板橋市民代表石一佑爭取出線，戰況激烈。

李婉鈺過去以「女漢子」名號闖蕩政壇，卻因幾次酒後鬧事形象大傷，對於此次回歸參選是否怕過去負面新聞再起，李婉鈺日前受訪時也坦言，做過的事情一概承認，錯了就是錯了，面對、反省後重新站起來，大家會願意給改過自新的人一個機會。

▼李婉鈺不顧形象大啖美食。（圖／翻攝李婉鈺臉書）

