黨內初選敗給林杏兒　黃子哲嘆「防弊不力」：民調比九天玄女還玄

▲國民黨文傳會副主委黃子哲。（圖／翻攝自Facebook／中國國民黨 KMT）



記者杜冠霖／台北報導

2022九合一選舉將至，國民黨針對台北市議員部分採取「N＋1」策略，而台北市第一選區登記人選，包括現任議員汪志冰、陳重文、張斯綱，新人部分則由副發言人林杏兒勝出，對此，文傳會副主委黃子哲不服氣，他呼籲市黨部應該徹查，否則他將不排除脫黨參選。

對於初選結果，黃子哲感嘆，很抱歉，這次初選自己又落敗了，「但並非努力不夠，而是防弊不力，這樣的民調結果比九天玄女還玄，我想就算是蔣萬安來選，恐怕也贏不了。」

黃子哲解釋，選前有十方民調公司做過公開的民調，自己還贏對手0.1%，市黨部也公開說有做過議員民調，「據了解，我也是小贏，今日的結果我卻是大輸7%，雖然令很多人感到意外，但其實只是歷史重演。」

黃子哲指出，2018年的初選，連我共有5人參選，結果林杏兒勇奪第一，「當時張斯綱與我因為常上媒體已略有知名度，但我們分別輸了10%、16%，林與張都被提名，大選結果呢？張拿了第一名將近2萬票，初選贏張10%的林杏兒，不僅落選，得票數還輸張斯綱8000多票。」

黃子哲指出，更誇張的是，林在民調中的年輕族群(20-29、30-39歲)獨佔鰲頭，一人就佔了50、60%，而且就這麼剛好，這個族群正是加權最多的，「一個幾乎沒有網路聲量、沒有普遍知名度的人，是如何贏得年輕人的支持？」

黃子哲表示，而國民黨就缺這一塊，這樣的特異人士選議員真的太可惜，去選立委、市長來救救國民黨才是，「強摘的果實，吃到嘴裡不會甜，作弊的初選，走到大選不會贏。」

對於初選結果，黃子哲表示，其實相關問題自己早已反映，姑息只會養奸，劣幣只會驅逐良幣，「如果像我，身為一個黨發言人，賣命為黨衝鋒陷陣、不離不棄的人都無法得到應有的公道，那如何說服其他或更多的人來認同這個黨？」