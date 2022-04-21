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別吵了！　醫喊兒童混打「莫德納+這支疫苗」：避重救心

▲▼公費流感疫苗首批開打。（圖／記者徐斌慎攝）

▲將開放兒童打莫德納疫苗。圖為國小學童接種公費疫苗。（圖／資料照）

記者陳俊宏／綜合報導

疾管署20日召開ACIP專家會議進行討論獲共識，莫德納疫苗可適用於6至11歲兒童，接種半劑量，兩劑間隔延長為12周。對此，台大感染科前醫師林氏璧表示，莫德納心肌炎主要風險是在第二劑，先打一劑，12周後接橘瓶輝瑞BNT如何？肯定可減少心肌炎機率！

林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書說，3個月後應該有橘瓶了，來來來，大家都別吵了，莫德納混輝瑞BNT，避重救心（抄葉醫師的，避重症減少心肌炎），兩個疫苗都是好疫苗！

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▲▼新冠肺炎疫苗,疫苗接種站,莫德納疫苗,施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,接種率,防疫,疫情,緩打潮,疫苗覆蓋率,追加劑,共存,清零,第三劑。（圖／記者李毓康攝）

▲▼林氏璧認為，莫德納混輝瑞BNT避重救心（避重症減少心肌炎）。（圖／記者李毓康、林敬旻攝）

BNT疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

林氏璧指出，如果3個月後，Novavax或高端有兒童的資料，混打次單位蛋白疫苗如何？聽來不錯吧？也許再1、2個月國際會有兒童莫德納較大量安全性資料，若疫情嚴重，那時再調整稍縮短施打間隔也成。

林氏璧表示，理論上兒童這樣不同劑量混打，應該還是要臨床試驗支持才能這樣打，不能因為在成人做過混打試驗就直接這樣做；Novavax和高端在兒童也不知何時可用，因此這大概是不會成真的，但可能很值得來做臨床試驗。

林氏璧提到，台灣從現在開始，可說是很適合做第三期臨床試驗的地方了，一定也很容易招募兒童受試者的；總之，若家長有意願讓兒童注射疫苗，會擔心莫德納心肌炎或較強的不良反應，但又怕在等待輝瑞BNT前的感染風險，也有疑慮輝瑞是否保護力不佳，他建議可先打一劑莫德納，12周之後再來煩惱吧。

幼兒感染新冠肺炎個案屢傳，近期更有2歲幼兒重症死亡事件發生。疾管署20日召開ACIP專家會議進行討論獲共識，莫德納疫苗可適用於6至11歲兒童，接種半劑量，兩劑間隔延長為12周。

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