5-11歲兒童染Omicron會有後遺症？　專家揭真相：別嚇自己

記者黃翊婷／綜合報導

本土確診突破2000例，讓不少家長更加擔心是否要讓孩子打疫苗。中研院研究員何美鄉20日在臉書PO文提到，仔細分辨變異株比分辨疫苗重要，大家面對的是Omicron，單就「多系統炎症綜合症（MIS-C）」來看兒童感染Omicron的後遺症而言，並未隨著確診數大幅增加而暴增，所以看病毒致病性的資料一定要了解是哪一種變異株，才不會自己嚇自己。

▲家中兒童究竟該不該打疫苗，讓不少家長傷透腦筋。（示意圖／ETtoday資料照）

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何美鄉提到，本土疫情升溫後，各界都很關心沒疫苗打的兒童萬一染疫會如何，是否會有後遺症，雖然目前還沒有找到Omicron與long COVID的相關研究資料，但兒童感染有一個後遺症叫「多系統炎症綜合症（MIS-C）」，好發年齡層剛好是5至11歲兒童，新加玻政府去年12月決定讓5至11歲兒童施打疫苗時，就曾討論到疫苗可預防多系統炎症綜合症的效益，不過，要注意的是，當時新加坡流行的是Delta病毒。

何美鄉表示，台灣現在面對的是Omicron，單就多系統炎症綜合症來看兒童感染Omicron的後遺症而言，根據美國CDC的資料顯示，兒童MIS-C病例並沒有隨著Omicron病例急速增加而增加，所以看病毒致病性的資料，一定要分辨究竟是Omicron還是之前的變異株，「才不會自己嚇自己。」

何美鄉提醒，仔細分辨變異株比分辨疫苗重要，不論是閱讀文獻、制定防疫政策或個人決定是否接種疫苗，都要先看清楚當下對付的是哪一種變異株，這很重要，如此才能以最佳策略進行防疫。