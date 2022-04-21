友「你們現在才幾千例緊張啥」　醫想起1古早笑話狂吸共鳴

記者陳俊宏／綜合報導

20日新增2386例本土確診，再創歷史新高，指揮中心指揮官陳時中提醒，預計近期疫情會有大規模展開。對此，兒科醫師楊為傑說，至少有10名國外朋友「安慰」他，「朋友有一種『我確診過我驕傲』的感覺，真的是令我難以體會。」他也想起小學聽到「兩人漂流到食人族荒島」的笑話，掀起網友們的共鳴與回憶。

楊為傑在「白袍旅人-兒科楊為傑醫師」臉書提到，面對逐日升溫的疫情，大家會很焦慮嗎？如果看著網路、新聞，會覺得充滿焦慮的聲音；但如果在街上看，或者是在診間跟家長聊聊時，好像又相對還好，不少地方還是人聲鼎沸，日子照常過，也不少家長覺得「這是早晚的事情，做好準備面對，日子還是要過，焦慮也沒用。」

楊為傑說，不知道到底哪種聲音是比較多呢？每個人的狀態不同，一定有人支持大規模封禁，也有人支持盡可能維持正常生活，「我沒有辦法說誰才是對的，畢竟家家有本難唸的經，不是每個人都可以在家工作，不是每個家庭都可以照顧停課的孩子，更有不少家庭必須把停課的孩子送去給長輩照顧。」

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▼台灣維持二級警戒。（圖／記者屠惠剛攝）



「現在絕對不是高點，這是全世界的必經之路，台灣很難一直獨善其身。」楊為傑指出，如果身邊有朋友在歐美、韓國待著，多跟他們聊聊，感受會不太一樣，至少有10位在國外的朋友「安慰」他：

「你早晚會中鏢的，不要想太多，反正你打完三劑了，很大的機率就是一點點不舒服，我們的經驗就是這樣，你放心。」

「我們全家都中過一輪了，小孩也都沒事，該怎麼生活就怎麼生活。」

「他們班上有8成小孩都中過．．．都好好的。」

楊為傑表示，在韓國的朋友跟他說，「我們一天確診幾十萬的時候，社會的運作還是繼續，你們現在才幾千，緊張啥」，讓他只能苦笑回應。

▼20日新增2386例本土確診。（圖／指揮中心提供）

楊為傑分享，這讓他想起一個讀小學時聽到的古早笑話，有兩人漂流到荒島，被島上的食人族抓起來，要求他們去外面撿10顆水果回來，再考慮要不要吃了他們。

食人族首領看到A先撿了10顆蓮霧回來，「把蓮霧通通塞進你的X門，我才放你一條生路！」A為了活命只好非常痛苦狂塞，都快哭出來了，但他看到B走回來後就笑了，因為B撿了10顆鳳梨回來。楊為傑指出，這笑話不太文雅，但苦中作樂就是這樣吧，他還是比較擔心孩子們，總之，要走的路還很長，大家一起努力吧！

對此，有醫師留言，「咦？楊醫師？我怎麼記得撿回來的是榴槤？」其他人也紛紛說，記得B拿的是榴槤。有人則分享，「韓國的朋友真的是這麼說耶，中獎後反而不用天天擔心自己是否確診。」楊為傑回應，「對啊，朋友有一種『我確診過我驕傲』的感覺，真的是令我難以體會。」

有人則表示，說實在的，在國外會這樣說，其實也是不得已面對這樣的環境，反過來是平靜的先有心理準備、接受遲早會感染的事實；而且在國外忍受過的階段是疫苗都還沒有的風風雨雨，一路挺過來，「大家疫苗都打完，心情別那麼糾結，吃飽睡好、增強抵抗力，也是自己現在能做的事！」