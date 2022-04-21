連6天破千！醫曝「6大自保工具」　3症狀持續3天就快篩

記者陳俊宏／綜合報導

20日新增2386例本土確診，再創歷史新高，指揮中心指揮官陳時中提醒，預計近期疫情會有大規模展開。胸腔暨重症專科醫師黃軒今天（21日）分享6大自保「脫險工具」，包括台灣社交距離APP、自備快篩工具、了解自己狀態、家裡常備藥品、心情溫度計和危急快打電話。他也提醒，如果有3大症狀「喉嚨痛、咳嗽、流鼻涕」之一持續3天以上，那麼最好做一下PCR或快篩。

▼6大脫險工具。（圖／黃軒授權）



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黃軒在「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」臉書提到，台灣正在面臨嚴峻疫情，當病毒擴散速度太快、太廣，太多人染疫，平常大家認為用不到的衛生局電話，一時之間都成了熱線，預計未來至少有300多萬人都會被Omicron病毒感染，所以現在台灣一時之間已是「人人有險的地步」，真的有脫險工具嗎？他整理以下：

1、安裝「台灣社交距離APP」

該APP是由台灣人工智慧實驗室開發，為行政院及疾管署合作的防疫APP，如果你符合告警條件（曾與確診者於2公尺內接觸2分鐘以上）的用戶，手持裝置會出現APP告警畫面，並由用戶自主向衛生單位通報。APP主要透過藍牙比對你與身邊的人距離，並記錄最近14天內的接觸史。

▼台灣社交距離APP。（圖／資料照）



大家外出活動時，可能會接觸不特定風險人群，而這些接觸到的風險人群，如果有人後來確診，APP可輔助於第一時間通知曾與確診者有接觸人員，發掘可能的風險個案。

2、自備快篩工具

何時需要快篩？快篩試劑有5大使用時機：

1、有和確診者接觸史

2、有與確診者足跡重疊

3、居住地方是Omicron病毒熱區

4、一直反覆出現呼吸道症狀

5、出入醫院慢性疾病的高風險族群

快篩需要多少次？在台灣從4/20開始：

1、居家隔離者

安排1次快篩或PCR，之後在隔離期滿當日再快篩1次，共計2次

2、居家檢疫者

入境採檢1次PCR後，在10天檢疫期滿時再快篩1次即可，共計只有1次快篩。

另會提供備用快篩試劑1支，如果出現症狀時仍然可使用。

▲▼自備快篩工具。（圖／記者屠惠剛攝、林悅翻攝）

3、了解自己症狀，不自亂陣腳

Omicron病毒大部分是無症狀為主，若有症狀，也似輕症為主，最常見的5大症狀主要為頭痛、喉嚨痛、流鼻涕、打噴嚏、身體疼痛等，這些症狀和感冒很像。

哪些症狀持續必須快篩？韓國之前的染疫調查發現，如果有3大症狀「喉嚨痛、咳嗽、流鼻涕」之一持續3天以上，那麼最好做一下PCR篩檢或是快篩。

4、常備一些藥物

由於Omicron病毒似感冒症狀，民眾可以準備的藥品，也是跟一般緩解感冒症狀差不多：

1、乙醯胺酚可解熱止痛，包括喉嚨痛、發燒、頭痛。

2、止鼻水藥（抗組織胺）可緩解流鼻水、過敏症狀。

3、止咳藥，那是因為Omicron病毒感染引起的大部分都是乾咳。

4、腸胃藥，不少人感染Omicron後會腹瀉，腸胃藥可止瀉或緩瀉，減緩腸胃道蠕動。

但如果症狀持續或加劇，就不要一直吃，而是可以訊視會診，看醫生診治才正確！

5、心情溫度計

你今天心情好嗎？你有在情緒勒索嗎？你被如同軟禁在家，10天吃吃喝喝都需要他人協助，哪裡都不能去，心情哪裡會變好呢？需要找人協助嗎？在病毒肆虐期間，專業人員在乎的就是症狀變化、病毒變化、身體變化！

別忘了，你的「心情變化」，可由你測試一下，知道自己什麼時候該尋找專業人員心理治療或輔導，以免影響家庭和諧生活。

這是一款由自殺防治學所提供的簡式健康量表（Brief Symptom Rating Scale，簡稱BSRS-5），俗稱「心情溫度計」，一個簡短有效、可作為焦慮、憤怒、憂鬱、自卑、失眠等5個常見的精神情緒狀態的自評篩檢量表，也可檢視最近一周（包括今天）」自己的心情狀況，可去下戴他們的APP。

得分說明：

0 ~ 5 分：恭喜您，您的身心適應狀況良好

6 ~ 9 分：屬於輕微情緒困擾，建議找人談談，抒發情緒

10 ~ 14 分：屬於中度情緒困擾，快找心理諮商或接受專業諮詢

15 分以上屬於重度情緒困擾，請盡快找專業輔導或精神科醫師聊聊

在台灣，可透過很多專業機構提供心理諮詢服務，並及時搶救因壓力過大的問題：

- 衛生福利部安心專線1925（依舊愛我）

- 生命線專線1995（要救救我）

- 張老師生命專線1980（依舊幫你）

6、電話留給有需要或緊急的人

多數感染者症狀輕微，但如出現以下症狀，包括呼吸困難、持續胸痛、胸悶、意識不清、皮膚或嘴唇或指甲床發青，你可打電話搶救生命的專線，在台灣共有三條緊急專線：119、衛生局或1922，協助立刻就醫。

▼黃軒提醒，若出現呼吸困難、意識不清等症狀要立即送醫。（圖／記者周宸亘攝）

但如果打不通，病人已開始有意識不清、皮膚或嘴唇或指甲床發青等症狀，同住家人仍可馬上緊急就醫，不要擔誤黃金時間搶救；如果單純是你個人的情緒管理不佳、焦慮不安、胡思亂想，影響到生活品質或是心情溫度計大於10分，你要打的是「安心專線」！

黃軒提醒，現在是Omicron病毒到處亂跑危險時期，要有「加強版的防疫新生活」，也就是除了戴口罩、勤洗手、保持安全距離，還有必須加上「戒煙、戒酒、不能熬夜」，他期待全民要有足夠疫苗的覆蓋率、足夠的抗病毒藥物、足夠快速篩檢工具，在充分準備下，全民才能進入「人工與自然的群體免疫」狀態下脫險，才是真實未來存在的生活。

►本文獲得黃軒醫師授權。



．ETtoday新聞雲提醒，給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

▼本土疫情嚴峻。（圖／記者屠惠剛攝）

