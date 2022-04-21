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美CDC研究「沒打疫苗染疫童」住院率翻倍！　醫提1建議

▲▼美國5-11歲兒童接種疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國5-11歲兒童接種疫苗，染疫住院率是未接種的一半。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕、張方瑀／綜合報導

美國疾病管制與預防中心（CDC）研究顯示，Omicron病毒大流行期間超過90％染疫住院的5歲至11歲兒童，都未接種任何疫苗，住院率幾乎是已接種疫苗兒童的翻倍。衛福部ACIP召集人李秉穎建議，由於台灣本土進入社區流行，沒辦法打疫苗的小孩，停課標準應比有打的更嚴格。

根據《路透社》報導，CDC公布一項針對美國14州約400名住院兒童做的研究顯示，在去年12月中旬至今年2月底間，每10萬名未接種疫苗兒童中，有19.1人因確診住院；相較之下已接種疫苗的僅有9.2人。

研究指出，在Omicron病毒流行期間，因確診住院的397名兒童中，有87％的兒童未接種任何疫苗，其中有三分之一沒有任何其他疾病，並有19％住進加護病房。未接種疫苗的兒童住院天數平均為3天，已接種病童則縮至2天。

美國在去年10月批准5至11歲兒童施打輝瑞BNT疫苗，最新數據顯示，目前僅有28％的兒童接種疫苗，人數約在800萬。CDC也指出，Omicron病毒所導致的兒童住院率，比Delta病毒還要高。

《中國時報》報導，衛福部ACIP召集人李秉穎表示，Omicron染疫病例幾乎都是輕症，是因為接種疫苗，而BNT兒童疫苗為降低副作用，劑量是成人3分之1的10微克，不過他也說，「不知道大家為什麼那麼討厭莫德納」。

李秉穎認為最適合小孩的疫苗應是「蛋白質疫苗」，如諾瓦瓦克斯（Novavax），但兒童疫苗還在實驗中。至於沒打疫苗的兒童，停課標準應該更嚴格。

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