　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳時中坦言月底可能單日破萬例　柯文哲說「不奇怪」：韓國曾一天62萬

記者杜冠霖／台北報導

台灣本土疫情嚴重，今日已經單日破2千例，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中20日也坦言，單日破萬例，「月底可能就有可能了吧。」對此，台北市長柯文哲表示，韓國最高那天到62萬，如果台灣一天有1、2萬也不是很奇怪的事情，所以兵來將擋，該做準備就做準備，「把所有資源做最有效率運用，保護市民安全。」

台灣本土疫情在4月初開始爆發，已經連日單日破千例，今天首度單日破兩千例，引發外界關注。有醫師分析台灣感染曲線，目前是在壓制的狀態，像是過去各國指數型上升還沒到。

陳時中也直言，當然不希望到那麼高，但也在相關藥物做準備，疫情會怎麼要走，也要繼續看，香港、紐澳、韓國都有不同經驗，會參考情況做好準備。至於何時單日破萬例，他也坦言「可能月底就有可能了吧！」

對於確診者數目，柯文哲表示，過去10天大概成長4倍，如果再10天、呈現等比級數上升，大家也不要覺得奇怪，從日本、韓國案例來看，韓國最高那天到62萬，如果台灣一天有1、2萬也不是很奇怪的事情，所以兵來將擋，該做準備就做準備，「把所有資源做最有效率運用，保護市民安全。」

▼北市提供國際疫情趨勢，估本月底單日可能破萬例，韓國已有單日62萬例記錄。（圖／北市府提供，點圖放大）

▲▼北市疫情0420。（圖／北市府提供）

►這咖「德國製鐵鍋」讓你一秒變神廚！

►PP石墨烯塑崩褲二代全新上市 2入$4980 東幣現折15%

ET快訊
快訊／桃園4張滿滿足跡　多家KTV、金沙酒店、大潤發
陳時中坦言月底恐單日破萬　柯文哲說「不奇怪」：韓國1天62萬
獨／北市拉麵店廚師「確診未隔離」還去上班！　員工怕爆
本土確診「累計1萬5217例」！　新北破5千分佈曝
快訊／放棄清零！　北市今起「不公布足跡、細胞簡訊」
快訊／北市簡化疫調「5大類才被匡列」　柯文哲：確診自己招
快訊／新北某國小蘭嶼戶外教學　1生確診「107人被留島上」
快訊／「獅子會聯誼」6大2小確診　海量足跡滿3頁
快訊／北市12行政區全都有確診！　「這區79例」最多
LIVE／北市爆471例！　柯文哲最新說明
快訊／高雄獅友「脫罩嗨歌+敬酒」25人群聚 　衛生局要罰了
未來進學校要打3劑！陳時中：生活不想受限就打好打滿
快訊／本土+2386「分佈21縣市」　新北822例最多
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯文哲需要你！北市招募退休醫護日領5000、房務日領1500

疫情「指數上升」桐花季照辦？　新北：防疫不能做好該停就停

憂「2歲童條款」被濫用？柯文哲：少數人趁機跑出去玩　抓到罰3000元↑

2歲童病逝「侯友宜要中央檢討」　新北「非卸責」：中央地方一起

陳椒華批三劑令淪「三輸政策」　體育署放任污名化健身產業

陳時中坦言月底可能單日破萬例　柯文哲說「不奇怪」：韓國曾一天62萬

柯文哲：中央低估重症、死亡比例　「跟周邊國家比根本看不到」

快訊／社區很多隱形傳播鏈！　新北篩檢陽性率2.08％

快訊／放棄清零！柯文哲宣布：北市今起「不公布足跡、細胞簡訊」

北市簡化疫調程序「5大類才被匡列」　柯文哲：確診者自己招供

警深夜執勤低頭「打手遊」　民眾錄影嗆：玩得爽嗎？

李妍瑾確診抱怨防疫旅館2人1室　怒譙：又不是犯人..再怨「晚餐像廚餘」

路口讓行人...小黃按2聲喇叭　台北男決定不忍了怒吼：叭X小

降落！中華路2段55號當鋪爆紅　老闆霸氣宣布：發100份爆米花

噁！殺蟲劑噴進洗手台溢水孔　蟑螂家族竄出「全員逃走中」

林瑞陽、張庭96套房產遭查封！　總市價79億…公司傳銷違法

和老公差30歲遭酸「為了錢」　妻霸氣回：女人價值自己創造

重機男時速142噴1萬2千元！　他實測質疑「區間測速出包」

李燕「打三劑疫苗」仍確診！親曝身體狀況　粿粿老公范姜彥豐確診...她懷孕急做PCR

戲精柴想吃零食到廁所假蹲　媽被騙傻眼：妳根本沒尿！

柯文哲需要你！北市招募退休醫護日領5000、房務日領1500

疫情「指數上升」桐花季照辦？　新北：防疫不能做好該停就停

憂「2歲童條款」被濫用？柯文哲：少數人趁機跑出去玩　抓到罰3000元↑

2歲童病逝「侯友宜要中央檢討」　新北「非卸責」：中央地方一起

陳椒華批三劑令淪「三輸政策」　體育署放任污名化健身產業

陳時中坦言月底可能單日破萬例　柯文哲說「不奇怪」：韓國曾一天62萬

柯文哲：中央低估重症、死亡比例　「跟周邊國家比根本看不到」

快訊／社區很多隱形傳播鏈！　新北篩檢陽性率2.08％

快訊／放棄清零！柯文哲宣布：北市今起「不公布足跡、細胞簡訊」

北市簡化疫調程序「5大類才被匡列」　柯文哲：確診者自己招供

方馨遭美國大兵「酒醉強壓」！破尺度上陣裙子都被撕破

快訊／T1聯盟禁各隊出入夜店、KTV等場所　最新防疫措施出爐

民怨爆！排200公尺等快篩　桃市府：視狀況調整增設篩檢站

外銀開搶億萬富豪！滙豐私銀門檻　200萬美元起跳

純潔百合映襯無際海景！北海岸「6處賞花地圖」還有單車順遊路線

Rosé「胸下連開2洞」性感身材太狂　透視水鑽網衣尺度噴鼻血

是爸爸來接！　6貴賓集體擦玻璃「抓門暴動」萌翻網：密集可愛症

九天水餃300公尺降肉！牠餓壞等吃　爸秒塞嘴「一句話讓狗傻眼」

雲林確診+14！居酒屋傳播鏈燒進消防局　龍鳳胎1退燒1無症狀

「時緊時鬆破時鐘」下聯怎對？他神回...網全大讚：高手在民間

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

政治熱門新聞

快訊／放棄清零！柯文哲宣布：北市今起「不公布足跡、細胞簡訊」

病逝童家長控衛生所沒人接電話　侯友宜：同仁接到哭

北市簡化疫調程序「5大類才被匡列」　柯文哲：確診者自己招供

陳時中今喊「自主應變」　她諷：政府只報數？

快訊／北市+471例！12行政區都有　中山區79例最多

北市「居家照護」SOP曝光

史上最大變革《菸害防制法》　學者警示：黑市、水貨交易恐加劇

快訊／社區感染增加　侯友宜預告：新北明天可能破千例確診

柯文哲宣布：北市明起「確診者全部居家治療」

LIVE／單日爆822例「同仁接電話接到哭」　侯友宜最新說明

立院三讀 種大麻供自用視情節處1到7年徒刑

華視新聞出包　NCC：內控出問題最重罰200萬

快訊／北市曝8確診足跡！

陳時中「市長競選團隊」成員曝光！　扮母雞助陣「焦糖哥哥」

更多熱門

相關新聞

柯文哲需要你！北市招募退休醫護日領5000、房務日領1500

柯文哲需要你！北市招募退休醫護日領5000、房務日領1500

新冠肺炎疫情爆發，20日國內本土新增個案來到2386例，再度突破歷史新高。由於確診人數暴增，北市廣開防疫專責旅館、集中檢疫所等，急需專業的護理人員協助，因此再度發出人力招募令，柯文哲20日表示，目前急需醫護人員、房務清消人員，前者每班8小時、5000元，後者則是一天補償津貼1500元。

憂「2歲童條款」被濫用？柯這樣說

憂「2歲童條款」被濫用？柯這樣說

陳椒華批三劑令淪三輸　體育署放任污名化

陳椒華批三劑令淪三輸　體育署放任污名化

柯文哲：中央低估重症、死亡比例　「跟周邊國家比根本看不到」

柯文哲：中央低估重症、死亡比例　「跟周邊國家比根本看不到」

快訊／北市+471例！12行政區都有　中山區79例最多

快訊／北市+471例！12行政區都有　中山區79例最多

關鍵字：

陳時中柯文哲韓國新冠疫情

讀者迴響

熱門新聞

「陳時中大失職！」　他見一件事心寒了

快訊／今日本土狂燒2386例　另增95境外

男童自帶2陰莖　醫聽1句話果斷切掉大的

孫瑩瑩熱戀保時捷嫩男！一上車就超猴急

買豪華新大樓「鄰居全是8年級生」！他崩潰了

連5天破千！專家點名3類人別玩了　估120天達共存

本土+2386「分佈21縣市」！新北822例最多

團購球鞋被爆是假貨…破百名網紅道歉　廠商發聲明了！

誤報「新北市遭共軍導彈擊中」　華視道歉

台鐵勞動節　退票免手續費

YT頻道挑戰「沙拉油環島一圈」！

破百名網紅「開團購賣假球鞋」集體道歉！受害者分2派怒了

「算命師說他以後是殺人犯」　媽揪友揍3歲兒

孫協志爆求婚小10歲女友夏宇童！

李燕確診直播「聲音沙啞」　無奈嘆：真的沒想到！

更多

最夯影音

更多
警深夜執勤低頭「打手遊」　民眾錄影嗆：玩得爽嗎？

警深夜執勤低頭「打手遊」　民眾錄影嗆：玩得爽嗎？
李妍瑾確診抱怨防疫旅館2人1室　怒譙：又不是犯人..再怨「晚餐像廚餘」

李妍瑾確診抱怨防疫旅館2人1室　怒譙：又不是犯人..再怨「晚餐像廚餘」

路口讓行人...小黃按2聲喇叭　台北男決定不忍了怒吼：叭X小

路口讓行人...小黃按2聲喇叭　台北男決定不忍了怒吼：叭X小

降落！中華路2段55號當鋪爆紅　老闆霸氣宣布：發100份爆米花

降落！中華路2段55號當鋪爆紅　老闆霸氣宣布：發100份爆米花

噁！殺蟲劑噴進洗手台溢水孔　蟑螂家族竄出「全員逃走中」

噁！殺蟲劑噴進洗手台溢水孔　蟑螂家族竄出「全員逃走中」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面