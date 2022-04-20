陳時中坦言月底可能單日破萬例　柯文哲說「不奇怪」：韓國曾一天62萬

記者杜冠霖／台北報導

台灣本土疫情嚴重，今日已經單日破2千例，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中20日也坦言，單日破萬例，「月底可能就有可能了吧。」對此，台北市長柯文哲表示，韓國最高那天到62萬，如果台灣一天有1、2萬也不是很奇怪的事情，所以兵來將擋，該做準備就做準備，「把所有資源做最有效率運用，保護市民安全。」

台灣本土疫情在4月初開始爆發，已經連日單日破千例，今天首度單日破兩千例，引發外界關注。有醫師分析台灣感染曲線，目前是在壓制的狀態，像是過去各國指數型上升還沒到。

陳時中也直言，當然不希望到那麼高，但也在相關藥物做準備，疫情會怎麼要走，也要繼續看，香港、紐澳、韓國都有不同經驗，會參考情況做好準備。至於何時單日破萬例，他也坦言「可能月底就有可能了吧！」

對於確診者數目，柯文哲表示，過去10天大概成長4倍，如果再10天、呈現等比級數上升，大家也不要覺得奇怪，從日本、韓國案例來看，韓國最高那天到62萬，如果台灣一天有1、2萬也不是很奇怪的事情，所以兵來將擋，該做準備就做準備，「把所有資源做最有效率運用，保護市民安全。」

▼北市提供國際疫情趨勢，估本月底單日可能破萬例，韓國已有單日62萬例記錄。（圖／北市府提供，點圖放大）

