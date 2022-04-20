　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲需要你！北市招募退休醫護日領5000、房務日領1500

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情爆發，20日國內本土新增個案來到2386例，再度突破歷史新高。由於確診人數暴增，北市廣開防疫專責旅館、集中檢疫所等，急需專業的護理人員協助，因此再度發出人力招募令，柯文哲20日表示，目前急需醫護人員、房務清消人員，前者每班8小時、5000元，後者則是一天補償津貼1500元。

▲▼台北市長柯文哲、副市長黃珊珊、教育局副局長陳素慧。（圖／北市府提供）

「真的要拜託大家了！」柯文哲表示，市府固然可以找義消、義警等民防來幫忙一些志工的工作，但畢竟醫療還是專業，「我們非常需要退休醫護人員，現在國家需要你，如果可以上線的話即日起可以來報名」，即日起到4月30日止，每班8小時、5000元除了醫護人員外。

此外，柯文哲說，現在還迫切需要房務清消人員，因為現在開很多防疫專責旅館，進出消毒還是要人力。所以目前急需2種人，醫護人員跟房務清消人員，市府都有報名專線，拜託大家了，緊急需要這兩種人。其他志工救透過區公所報名，去幫忙一下非技術性工作。

根據北市府規劃，北市將招募集中檢疫所、加強版防疫專責旅館的護理人員，8小時補償津貼新台幣5000元，採輪班制；同步招募房務清消人員，一天補償津貼新台幣1500元。2者報名日期皆為20日起至111年4月30日23點59分，報名電話:02-28353456轉6675。

▲▼北市疫情0420。（圖／北市府提供）

▲▼北市疫情0420。（圖／北市府提供）

►這咖「德國製鐵鍋」讓你一秒變神廚！

►PP石墨烯塑崩褲二代全新上市 2入$4980 東幣現折15%

ET快訊
三商美邦人壽首季大虧逾33億！　董座及副董請辭　
銀行帳戶「多出1767萬」！她主動退錢反被告
雨具先別收！明晨「鋒面報到」迎雨時間出爐
華視誤報「共軍襲台」道歉　主播陳雅琳自請處分
快訊／第4劑疫苗拍板！　3族群優先施打
快訊／6~11歲兒童疫苗拍板！　兩劑間隔拉長至12週
家人、朋友確診我該隔離嗎？　9大QA一次看
快訊／本土+2386「分佈21縣市」　新北822例最多
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

鄭宏輝宣布角逐新竹市長提名　「我一定是最強、會贏候選人」

王美惠批華視成假新聞傳播者　質疑有心人士配合中共試水溫

全市1／8學生停課　北市要求各校2原則「停課不停學」

快訊／政府快篩試劑已買1億劑　蔡英文：價格控制於100元

莫拉克風災永久屋現況「慘不忍睹」　監委要政院：正視品質管理

防2歲童憾事重演　柯文哲：救護車系統不再區分病人是否確診

柯文哲需要你！北市招募退休醫護日領5000、房務日領1500

疫情「指數上升」桐花季照辦？　新北：防疫不能做好該停就停

憂「2歲童條款」被濫用？柯文哲：少數人趁機跑出去玩　抓到罰3000元↑

2歲童病逝「侯友宜要中央檢討」　新北「非卸責」：中央地方一起

警深夜執勤低頭「打手遊」　民眾錄影嗆：玩得爽嗎？

李妍瑾確診抱怨防疫旅館2人1室　怒譙：又不是犯人..再怨「晚餐像廚餘」

路口讓行人...小黃按2聲喇叭　台北男決定不忍了怒吼：叭X小

降落！中華路2段55號當鋪爆紅　老闆霸氣宣布：發100份爆米花

林瑞陽、張庭96套房產遭查封！　總市價79億…公司傳銷違法

噁！殺蟲劑噴進洗手台溢水孔　蟑螂家族竄出「全員逃走中」

重機男時速142噴1萬2千元！　他實測質疑「區間測速出包」

和老公差30歲遭酸「為了錢」　妻霸氣回：女人價值自己創造

李燕「打三劑疫苗」仍確診！親曝身體狀況　粿粿老公范姜彥豐確診...她懷孕急做PCR

手術後狂被問變性能懷孕嗎 跨性別正妹：Baby住胃壁？

鄭宏輝宣布角逐新竹市長提名　「我一定是最強、會贏候選人」

王美惠批華視成假新聞傳播者　質疑有心人士配合中共試水溫

全市1／8學生停課　北市要求各校2原則「停課不停學」

快訊／政府快篩試劑已買1億劑　蔡英文：價格控制於100元

莫拉克風災永久屋現況「慘不忍睹」　監委要政院：正視品質管理

防2歲童憾事重演　柯文哲：救護車系統不再區分病人是否確診

柯文哲需要你！北市招募退休醫護日領5000、房務日領1500

疫情「指數上升」桐花季照辦？　新北：防疫不能做好該停就停

憂「2歲童條款」被濫用？柯文哲：少數人趁機跑出去玩　抓到罰3000元↑

2歲童病逝「侯友宜要中央檢討」　新北「非卸責」：中央地方一起

胖橘躺地撒嬌下秒被「抓交替」　驚慌到模糊笑翻千人：重播好幾遍

不斷更新／確診者居家照護啟動　各縣市做法一次看

濟州島爆「活埋貴賓犬」只剩鼻孔露出　牠更慘！前腳竟遭反綁背上

南韓專家警告：最快11月再掀「秋冬大流行」　恐死2700人

本土病例飆破2千！「貓空茶會」緊急停辦　觀傳局：購票者全額退費

陳子豪被趕出場　助總看好球帶有爭議「裁判應自我檢討」

小孩隨地躺＝適性教育？　蔡沐妍「自私沒禮儀」開砲：理念看不懂

礁溪超chill渡假！抹茶山秘境賞螢瀑、房內享私人露天山景浴池泡湯

「6大常備藥品」爆缺貨！　普拿疼、小孩退燒糖漿買不到

2歲童重症亡！柯文哲「1動作」PTT刷一排狂讚：真指揮官

男女三寶「碰碰愛」！2人躺地翻滾 網讚療癒：怎麼那麼粗魯～

政治熱門新聞

快訊／放棄清零！柯文哲宣布：北市今起「不公布足跡、細胞簡訊」

病逝童家長控衛生所沒人接電話　侯友宜：同仁接到哭

北市簡化疫調程序「5大類才被匡列」　柯文哲：確診者自己招供

快訊／北市+471例！12行政區都有　中山區79例最多

陳時中今喊「自主應變」　她諷：政府只報數？

北市「居家照護」SOP曝光

史上最大變革《菸害防制法》　學者警示：黑市、水貨交易恐加劇

快訊／社區感染增加　侯友宜預告：新北明天可能破千例確診

陳時中坦言月底可能單日破萬例　柯文哲說「不奇怪」：韓國曾一天62萬

LIVE／單日爆822例「同仁接電話接到哭」　侯友宜最新說明

柯文哲宣布：北市明起「確診者全部居家治療」

華視新聞出包　NCC：內控出問題最重罰200萬

立院三讀 種大麻供自用視情節處1到7年徒刑

快訊／政府快篩試劑已買1億劑　蔡英文：價格控制於100元

更多熱門

相關新聞

16縣市有公布足跡！72張活動史一次看

16縣市有公布足跡！72張活動史一次看

中央流行疫情指揮中心今（20）日公布國內新增2386本土病例，另增95例境外移入，目前4月本土病例統計截至今日已超過1萬4千多人。其中，本土2386例分布21縣市，當中以新北市822例最多，接著是台北市471例、桃園市387例、基隆市191例。稍早，多個縣市紛紛公布確診足跡，《ETtoday新聞雲》整理出今日資訊，一次掌握各縣市疫調足跡。

防2歲童憾事重演　柯文哲：救護車系統不再區分病人是否確診

防2歲童憾事重演　柯文哲：救護車系統不再區分病人是否確診

排200公尺等快篩惹民怨　視狀況調整增設

排200公尺等快篩惹民怨　視狀況調整增設

憂「2歲童條款」被濫用？柯這樣說

憂「2歲童條款」被濫用？柯這樣說

2歲童病逝「侯友宜要中央檢討」　新北：非卸責

2歲童病逝「侯友宜要中央檢討」　新北：非卸責

關鍵字：

柯文哲柯P台北市新冠疫情台灣防疫新冠肺炎疫苗

讀者迴響

熱門新聞

「陳時中大失職！」　他見一件事心寒了

快訊／今日本土狂燒2386例　另增95境外

男童自帶2陰莖　醫聽1句話果斷切掉大的

孫瑩瑩熱戀保時捷嫩男！一上車就超猴急

買豪華新大樓「鄰居全是8年級生」！他崩潰了

本土+2386「分佈21縣市」！新北822例最多

連5天破千！專家點名3類人別玩了　估120天達共存

台鐵勞動節　退票免手續費

快訊／放棄清零！柯文哲宣布：北市今起「不公布足跡、細胞簡訊」

網列「9大囤糧備貨清單」引熱議

團購球鞋被爆是假貨…破百名網紅道歉　廠商發聲明了！

孫協志爆求婚小10歲女友夏宇童！

誤報「新北市遭共軍導彈擊中」　華視道歉

YT頻道挑戰「沙拉油環島一圈」！

破百名網紅「開團購賣假球鞋」集體道歉！受害者分2派怒了

更多

最夯影音

更多
警深夜執勤低頭「打手遊」　民眾錄影嗆：玩得爽嗎？

警深夜執勤低頭「打手遊」　民眾錄影嗆：玩得爽嗎？
李妍瑾確診抱怨防疫旅館2人1室　怒譙：又不是犯人..再怨「晚餐像廚餘」

李妍瑾確診抱怨防疫旅館2人1室　怒譙：又不是犯人..再怨「晚餐像廚餘」

路口讓行人...小黃按2聲喇叭　台北男決定不忍了怒吼：叭X小

路口讓行人...小黃按2聲喇叭　台北男決定不忍了怒吼：叭X小

降落！中華路2段55號當鋪爆紅　老闆霸氣宣布：發100份爆米花

降落！中華路2段55號當鋪爆紅　老闆霸氣宣布：發100份爆米花

林瑞陽、張庭96套房產遭查封！　總市價79億…公司傳銷違法

林瑞陽、張庭96套房產遭查封！　總市價79億…公司傳銷違法

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面