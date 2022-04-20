柯文哲需要你！北市招募退休醫護日領5000、房務日領1500

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情爆發，20日國內本土新增個案來到2386例，再度突破歷史新高。由於確診人數暴增，北市廣開防疫專責旅館、集中檢疫所等，急需專業的護理人員協助，因此再度發出人力招募令，柯文哲20日表示，目前急需醫護人員、房務清消人員，前者每班8小時、5000元，後者則是一天補償津貼1500元。

「真的要拜託大家了！」柯文哲表示，市府固然可以找義消、義警等民防來幫忙一些志工的工作，但畢竟醫療還是專業，「我們非常需要退休醫護人員，現在國家需要你，如果可以上線的話即日起可以來報名」，即日起到4月30日止，每班8小時、5000元除了醫護人員外。

此外，柯文哲說，現在還迫切需要房務清消人員，因為現在開很多防疫專責旅館，進出消毒還是要人力。所以目前急需2種人，醫護人員跟房務清消人員，市府都有報名專線，拜託大家了，緊急需要這兩種人。其他志工救透過區公所報名，去幫忙一下非技術性工作。

根據北市府規劃，北市將招募集中檢疫所、加強版防疫專責旅館的護理人員，8小時補償津貼新台幣5000元，採輪班制；同步招募房務清消人員，一天補償津貼新台幣1500元。2者報名日期皆為20日起至111年4月30日23點59分，報名電話:02-28353456轉6675。