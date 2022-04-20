陳椒華批三劑令淪「三輸政策」　體育署放任污名化健身產業

▲時代力量立委陳椒華召開「三劑令政策缺配套害三輸，體育署勿放任健身產業被污名化」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

中央流行疫情指揮中心日前宣布，參與遶境、不特定成員的旅行團及出入健身房等場所，都必須接種過第三劑新冠肺炎疫苗，引發業者與愛好健身人士反彈，時代力量立委陳椒華20日批評，這是三輸政策，希望體育署盡速與業者溝通，務必保障消費者與業者的權益，並且擬定相關配套。

陳椒華20日偕同時代力量新竹市議員廖子齊、時代力量桃園市議員參選人呂宇晟在立法院召開「三劑令政策缺配套害三輸，體育署勿放任健身產業被污名化」記者會，批評該政策是「消費者權益」、「產業」以及「政府信任感」三輸政策。

陳椒華表示，指揮中心下達「三劑令」之前，沒有知會相關部會進行初步討論，便明定規範對象與實施日期，使主管機關須在7日內擬定可能的配套措施，以因應對於產業和消費者之衝擊，實在太離譜。

陳椒華建議，指揮中心指揮官陳時中在控管疫情的必要下，需要與相關主管機關協商，確認配套擬定的可行日期再上路，以免造成民眾與業者恐慌及所衍伸的糾紛問題。

呂宇晟指出，從去年開始，健身運動產業為配合體育署政策，每週上傳從業人員快篩證明，但現在國內疫情高漲，快篩試劑爆缺貨潮，未來快篩試劑實名制上路，也未見體育署盤點需求，毫無配套，體育署的消極作為，恐淪為污名化健身運動產業的幫兇。

陳椒華認為，體育署身為健身產業的主管機關，因應「三劑令」應擔起協助輔導的角色，儘速擬定保障消費者與業者權益的配套措施，若時間太匆促來不及擬定完善配套，應向指揮中心反映以爭取更多時間，以期在配合中央防疫政策之下，也能讓產業與消費者的衝擊降到最低。

廖子齊說，很多場合的染疫風險，其實和健身房不相上下，卻未被同等要求，而有些人經醫生評估，不適合打滿三劑疫苗，卻會因此被剝奪使用健身房的權利。

對此，教育部體育署設施組長許馨文回應，這項政策是基於防疫考量，希望大家趕快施打第三劑疫苗，教育部之前有開過研討會議，體育署內部也有討論，希望能兼顧業者經營落實防疫，但是現在要馬上召集業者討論有困難，因此體育署用電話跟業者溝通說明。