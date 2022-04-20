柯文哲：中央低估重症、死亡比例　「跟周邊國家比根本看不到」

記者杜冠霖／台北報導

本土疫情持續延燒，確診案例已連日破千，對此，台北市長柯文哲表示，中央公布的中重度百分比是低估，一般來講，死亡的曲線大概在新增案例後面兩個星期，特別是台灣的臨床醫學在亞洲算好的，時間可能會拖更長，「我不認為台灣醫療贏香港、日本、韓國、新加坡，了不起差不多，中重症、死亡率會比中央公布的數字嚴重。」

柯文哲表示，目前看起來疫情會繼續上升，但國內看起來雖然案例上增加很快，很客觀的講，畢竟相對國外疫情，我們每百萬人口感染數根本還看不到其他國家，台灣的確診案例還會再上升。

對於中重症比例、染疫死亡率，柯文哲認為，中央公布的中重度百分比是低估，新冠肺炎不會說感染就馬上死掉，一般來講，死亡的曲線大概在新增案例後面兩個星期，特別是台灣的臨床醫學在亞洲算好的，時間可能會拖更長。

柯文哲指出，因為最近案例才開始上升，重度、死亡案例後面才會上來，用已知感染人數當分母、死亡案例當分子，算出來會嚴重偏低，「畢竟用周邊國家數字來看，目前台灣國家死亡人數跟其他國家比較，根本看不到。」

柯文哲表示，自己不認為台灣醫療贏香港、日本、韓國、新加坡，了不起差不多而已，目前所謂中重症、死亡案例，若以百分比來看，會比中央公布的數字更嚴重，「但有打疫苗還是有差，大家還是要趕快去打。」

▼台北市認為中央低估重症及死亡比例，因為時間還沒到出現。（圖／北市府提供）