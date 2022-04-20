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不斷更新／確診者居家照護啟動　各縣市做法一次看

▲▼垃圾車,環保,清潔,廢棄物,回收,垃圾,臺北市環保局（圖／記者周宸亘攝）

▲清理垃圾成為居家照護者的問題之一。（資料照／記者周宸亘攝）

記者黃資真／綜合報導

新冠肺炎疫情升溫，單日確診續創新高，19日指揮中心指揮官陳時中宣布，全台一週內啟動新冠肺炎確診個案居家照顧管理措施，《ETtoday新聞雲》整理各縣市確診者居家照護措施。

新北市

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新北市居家照護分為「健康照護」與「生活關懷」兩大部分，含有24小時送藥、虛擬病房、垃圾清運（10天內2至3次）以及開辦「安心解憂專線」，由專業心理師接聽居隔中民眾的心理困擾，提供專業諮詢調適心情。

新北「居家照護」流程一次看　24小時送藥、虛擬病房、心理諮商

台北市

市長柯文哲宣布，台北市12行政區從20日開始，只要有確診者，原則上就是居家治療，對於垃圾清運和寵物照護問題，北市環保局10天內將提供2次垃圾清運服務、動物處也將提供寵物就醫協助。

快訊／北市居家照護全面啟動　垃圾10天幫倒2次、提供寵物就醫協助

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確診怎麼辦？北市「居家治療」SOP曝光　專人送藥、防疫關懷包

基隆市 

符合居家醫療照護者，由長庚醫院及26家基層診所專責，讓醫師視訊診療評估病情，並主動醫療關懷，身體若無不適，可以居家照護至解除隔離，並在解隔離前快篩或PCR；成立居家關懷照護中心，確診者居家關懷服務專線為2425-1560，服務時間為每天早上9點到晚上9點。

基隆也加入！林右昌：4／19正式啟動輕症、無症居家照護

桃園市

衛生局長王文彥解釋，居隔期間若發生異樣、或確診者主動回報狀況，11家責任醫院及292家診所皆可提供視訊醫療與遠距醫療，市府將於今天（20）日公布領藥系統、快篩及關懷包發放、生活起居照顧的詳細流程方式。

新竹縣

新竹縣政府因應居家照護政策上路，下周一起同步推出新版的防疫關懷包，內容將有「居家照護生活對策」關懷手冊，新增民生物資如泡麵、餅乾等，照片內容為示意圖，因實際物流狀況，關懷包會提供同等物品。

新竹市

若有物資需求可提出幫送，寵物就醫、心理諮商、垃圾清運、弱勢家庭協助，且不限次數。

苗栗縣

針對無症狀或輕症之確診者實施居家照護計畫，包含健康照護及生活關懷兩大面向。健康照護面向，居家照護者若有明顯症狀或經醫師評估需住院者，透過本縣防疫專線聯絡消防單位，就近送至適當之責任醫院提供醫療或住院服務；生活關懷面向，依居家照護者所在派送關懷包、居家隔離訪查、提供心理諮商、學生關懷、弱勢家戶協助及到宅垃圾清運，讓民眾在家獲得妥善之生活照護。

台中市

沒有針對居家照護的協助，只有提供關護包內含口罩、體溫計、關護中心服務資訊、市長關懷信、衛教資訊等服務，及每日電話關懷。

彰化縣 

彰化縣政府目前針對居家照護的條件，確診者年齡要小於65歲、無症狀或輕症的患者、沒有懷孕及沒有洗腎的患者。除了必要照護或被照護需求，確診者不得與以下對象同戶隔離，確診者不可以跟5歲以下、65歲以上或有懷孕及有洗腎的人同住，希望確診者符合1人1戶為優先原則，縣府後續會隨時做滾動式修正；除了給予醫療照護、藥師送藥到府服務外，生活關懷部分也包含垃圾清運、寵物隔離照顧等等，也會有健康照護包，由專人送達，裡面包括血氧機，有快篩劑3支及指定用藥以及緊急說明小卡。

南投縣 尚未公布

雲林縣 

雲林縣衛生局表示，居家照護部分將於下週一上線啟動，雲林六大醫院劃分責任區配合地區診所，以過去辦理遠端醫療經驗已有相當默契，對於未來與轄區內診所合作，針對輕症居家安排，醫護人員會每天視訊及通訊關懷。在去年居家隔離時，鄉鎮公所已有生活協助SOP經驗，現因已隔一段時間機制無運作，週五將再邀集各鄉鎮市長，進一步協調針對居家照護者所能提供之協助，希望先行準備好在正式上路後能夠因應。

嘉義縣

先以醫療照護（視訊診療、送醫），垃圾是收好等隔離後統一由環保局支付，提供防疫包（體溫計、快篩、垃圾袋、口罩）及電話關懷，特殊需求特殊處理。

嘉義市

初步規劃視訊診療、藥師送藥及提供居家照護包，相關配套要等明（21）日下午會議後才定案。

台南市

台南市超前部署將依三重點進行，因應疫情除盤點台南市醫療量能整備外，一、呼籲市民完整接種COVID-19疫苗及追加劑；2、提升醫療量能（加強型集中檢疫所收治輕症病患）；3、建置居家照護系統,隨時準備啟動，健康照護團隊。目前健康照護團隊將由成醫、奇美等4間主責醫院、600間以上基層診所、31間網絡醫院及37區衛生所組成，進行健康照護、個案關懷、健康評估、遠距醫療、送藥、急重症後送等。

台南市超前部署　黃偉哲：居家照護等三重點同時推動

高雄市

高雄市18日起啟動居家照護方案，符合5條件者即適用，並以居隔陰轉陽無症狀個案首納照護對象，確診後經衛生單位通報，由居家照護中心評估條件並分流，除了給予醫療照護、藥師送藥到府服務外，生活關懷部分也包含垃圾清運、寵物照顧、物資採買等。

高雄居家照護15服務一次看！　幫丟垃圾沒問題...毛孩就醫可視訊

屏東縣 尚未公布

宜蘭縣 尚未公布

花蓮縣 尚未公布

台東縣 尚未公布

澎湖縣

澎湖縣居家照護中心分為醫療照護中心、生活關懷中心，前者提供通訊診療、24小時緊急醫療諮詢平台；後者可協助10大生活關懷，包括弱勢家戶、學生關懷、寵物照顧、送餐服務、垃圾清運、居家照護關懷防疫包、電子圍籬設定解除、生活必要物資採買、身體健康及情緒關懷，還有其他緊急事務協助。

▲▼澎湖縣居家照護措施。（圖／記者陳洋翻攝）

▲澎湖縣居家照護措施。（圖／記者陳洋翻攝）

金門縣 

綜合考量本縣疫情與醫療量能，為維護社區最大安定，本縣指揮中心已制訂各階段因應對策，並滾動式即時調整更新。目前金門縣防疫作為仍是，確診者一律由部立金門醫院診治，匡列隔離者一律住進防疫旅館，其他防疫作為視醫療及防疫能量滾動檢討。

連江縣 尚未公布

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關鍵字：

確診者居家照護不斷更新

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