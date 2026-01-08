發熱衣洗錯「保暖力歸零」！UNIQLO揭2大地雷：直接報廢

▲UNIQLO提醒，發熱衣若使用柔軟精或烘衣機，恐導致保暖機能失效。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

面對寒流來襲，UNIQLO提醒民眾，發熱衣雖為禦寒必備單品，但正確的清洗與保養方式攸關保暖效能。品牌指出，發熱衣並非耐久衣物，若使用錯誤方式清洗，機能可能瞬間失效。尤其柔軟精與烘衣機更是兩大破壞關鍵，輕忽不得。

▲發熱衣建議穿滿3年就汰換，布料變薄或領口鬆垮皆為老化徵兆。（圖／圖翻攝自臉書，Uniqlo Taiwan）

Uniqlo Taiwan官方說明

根據UNIQLO官方說明，發熱衣可手洗或機洗，但水溫需控制在攝氏40度以下，並建議洗前將衣物翻面，置入洗衣袋中清洗，以減少與拉鍊、牛仔褲等硬物摩擦導致纖維受損。同時，不得使用柔軟精、特殊洗劑，亦不建議乾洗與烘乾，以免破壞纖維結構。UNIQLO也透露，發熱衣平均壽命為三個冬季，當布料變薄或領口鬆垮時，代表保暖功能已衰退，應適時更換。消費者也可透過洗標上的數字辨識出廠年份，掌握汰舊時機。

另外，香港理工大學紡織及服裝學系副教授葉曉雲博士曾說明發熱衣的發熱原理，指出該類衣物是透過極細纖維吸收人體水氣，轉化為熱能來達到保暖效果。但若使用柔軟精，將在纖維表面形成薄膜，阻塞吸濕孔洞，導致發熱效能大幅下降。而烘乾或高溫清洗也會破壞內含彈性纖維，導致衣物縮水、變形甚至失去彈性。

葉博士建議，清洗發熱衣應使用攝氏30至40度的溫水，避免高溫損傷；洗後應自然晾乾，不可使用乾衣機。此外，她也提醒穿著方式同樣影響保暖表現，發熱衣應選擇合身、貼膚的尺寸，才能發揮最佳熱能效果，若尺寸過大，反而讓熱氣流失、保暖力減半。

想讓發熱衣發揮最大效果，關鍵不在價格高低，而是日常使用與清洗是否得宜。唯有避開保養地雷、掌握正確穿法，才能讓這件冬季神器真正發揮保暖實力。

▲UNIQLO分享清洗發熱衣方式。（圖／圖翻攝自臉書，Uniqlo Taiwan）

