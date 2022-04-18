南投79歲老婦打3劑突破性感染　無症狀傳染6人難追源頭

▲南投縣18日新增7例確診個案。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣今天新增7例新冠肺炎確診個案，彼此皆為南投市的家人、師生、保母關係；南投縣衛生局指出，案35918的79歲老婦為指標個案，儘管已接種3劑疫苗仍確診，且無症狀，很可能是一路傳染給眾兒孫和其保母、幼兒園教師的源頭，但其感染源則難以查證。

縣府衛生局表示，從事保母職業的58歲婦人（案35634）15日出現發燒症狀，17日PCR採檢陽性，匡列出受其照顧之2歲男性幼童一家共4人，包括母親、子女共3人（分別為案35635、案35636、案35637）同於17日PCR採檢陽性，再由家庭平日生活足跡追溯至幼童的79歲外曾祖母（即案35918）與59歲爺爺（案35919），2人也分別於17日PCR採檢陽性確診。

▲案35918的79歲老婦無症狀確診，並一路傳染給親屬孫輩和保母、幼教師等6人。（圖／南投縣政府提供）

衛生局透露，79歲老婦的CT值為36.7，為本案的指標個案，應是今天7例中最早被感染者，因時隔已久，其傳染源難以追查，但她已接種3劑疫苗，自訴無症狀，還是因外孫女和一對外曾孫確診，轉介醫院採檢PCR陽性才確診，目前收治集中檢疫所。

衛生局針對這位79歲老婦匡列密切接觸者PCR採檢，包括照服員1名、醫療人員19人，PCR採檢皆陰性，並匡列居家隔離；公共足跡史部分，老婦在13至16日都有前往佳臻燒臘便當消費，17日曾赴地方教會，包括其他確診者足跡處，遍佈縣內的南投市及埔里鎮，由於範圍比較廣，縣府環保局從早上8點便商請南投市清潔隊及委外廠商迅速展開清消作業，於中午前全數完成。