南投+7！幼兒園師生確診快篩272人　縣府：6至11歲將打莫德納

▲南投縣18日新增7例確診個案，其中4歲女童就讀的幼兒園進行清消。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府今日公佈7例確診個案、皆為南投市民，分屬家人、師生、保母關係，其中自10日以來首度出現年僅4歲、2歲的一對姊弟幼童（案35637、案35636），不但弟弟的58歲保母（案35634）也確診，姊姊就讀的私立幼兒園也有一名女老師（案35920）確診；南投縣衛生局今天上午緊急針對該幼兒園相關師生、家長等272人擴大進行快篩，所幸皆呈陰性。

縣府衛生局指出，2歲弟弟的保母在15日出現發燒症狀、17日PCR採檢陽性，匡列出2歲弟弟全家共4人，其中37歲媽媽（案35635）、4歲姊姊和2歲弟弟3人同於17日PCR採檢陽性確診，32歲爸爸則為陰性。

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▲▼南投縣衛生局針對確診女童就讀幼兒園的相關人士272人進行快篩。（圖／南投縣政府提供）

衛生局長陳南松表示，4歲姐姐就讀的幼兒園於17日共18名師生進行PCR採檢，一名34歲女性教師呈陽性確診（案35920），因同時2人確診即起停課10天；考量社區傳播風險，緊急聯繫部立南投醫院於急診室旁空地設置社區快篩站，今日上午緊急採檢272位，包括幼兒園師生、家長、及有足跡史相關人士，採檢結果全數為陰性，並通知高風險群民眾篩檢。

▲南投縣18日新增7例確診個案。（圖／南投縣政府提供）

縣府教育處長陸正威則提出5項南投縣的兒童防疫指引，包括6至11歲兒童將接種莫德納疫苗；國小及幼兒園停課標準為學校（園所）有1位師生確診，該班停課10天，有2位以上師生確診，全校（園）停課10天；匡列個案篩檢結果尚未出來前，學校（園所）得立即預防性停課1至3天；如有確診個案，相關接觸者安排PCR及快篩，學校（園所）立即校園環境清潔消毒；校園不對外開放及外借，跨縣市戶外教學及畢業旅行暫停辦理至4月30日。