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新北2歲染疫童重症插管　父感謝醫院搶救「希望大家幫忙集氣禱告」

▲▼新北2歲重症女童「插管中」　雙和醫院：懷疑合併其他病毒感染。（圖／雙和醫院提供）

▲雙和醫院上午出面說明男童病況。（圖／雙和醫院提供）

生活中心／綜合報導

國內出現首例兒童新冠肺炎重症個案，為新北市2歲男童，目前仍插管救治中。收治病童的雙和醫院院長程毅君表示，由於新冠病毒在該童身上進展快速，懷疑有合併其他病毒感染可能性，今日會再給予第三次抗病毒藥物處理，也期待幼童早日康復。病童父親接受媒體訪問時則感謝院方搶救，一家人努力集氣幫忙加油，也希望民眾幫忙祝福禱告。

指揮中心16日公布10例中重症個案，其中一名為新北市2歲幼童，沒有接種疫苗，出現急性腦炎併多重器官異常，在加護病房使用呼吸器。藥物則用上類固醇、免疫調節劑、無慢性病史。雙和醫院今在徵得家屬同意後，由院長程毅君說明病童情形。程毅君說，在彙整台大兒童重症科醫師後，雙方均認為新冠肺炎病毒在這位病童身上進展非常快速、罕見與嚴重，這個是過去治療兒童上沒有發生過的案例。

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根據TVBS報導，男童父親下午受訪時提到，自己、妻子和6歲女兒都確診，3人只能待在醫院隔離病房，無法立即得知兒子情況，但很感謝院方極力搶救，他們全家都很難過，「也在努力集氣幫弟弟加油，希望大家集氣祝福禱告，弟弟儘快好轉過來，度過難關。」

程毅君表示，有關男童發病原因目前雙和與台大的團隊都懷疑，應有合併其他病毒感染之可能性，目前也已緊急進行相關檢驗中，在等待報告結果出爐前，院方仍積極搶救治療。

另外有關使用抗病毒藥物治療部分，雖然臨床評估上有些許疑慮，但考量病程快速及嚴重危及，雙方共識均建議使用抗病毒藥物，也在跟父母充分溝通以及說明後，在週六給予第一劑抗病毒藥物治療，今天會再給予第三次抗病毒藥物處理。

程毅君也表示，現階段小朋友和父母親最需要的是安靜與休養，讓我們共同努力，也期待小朋友及父母親早日康復，平安健康。

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