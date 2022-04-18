臺灣高等法院本院刑事庭法官驚傳確診　高院緊急大清消

▲臺灣高法院刑事庭法官驚傳確診。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者劉昌松、吳銘峯／台北報導

台灣高等法院本院刑事庭驚傳法官確診，高院18日緊急發布聲明，指稱因該法官家中兒童確診，於18日進行篩檢，最後PCR檢測結果確認為陽性。高院緊急通知同庭的審判長、法官、書記官進行篩檢，目前均為陰性；此外高院也將院內進行大清消，也通知這陣子前來開庭的律師、被告等注意。

據了解，該名法官為今年新升任二審的法官，原本在台北地院服務，曾審理過不少大案件。而他因為家中孩童確診，雖沒有傳出症狀反應，但仍在18日進行篩檢，最後為陽性。而當時他仍在開庭，得知確診消息後，迅速結束庭訊。

高院隨即發布書命聲明，以下為聲明全文：

111.04.18 本院（臺灣高等法院）疫情狀況通報

1、本院刑事庭法官A因家中未成年兒童確診，其於4月18日篩檢，PCR檢測結果為陽性。本院已請同庭審判長、法官、書記官及法官助理，及上週開庭庭內之法警、通譯等人篩檢，書記官及法官助理快篩結果為陰性。

2、法官開庭均有戴口罩，距離檢察官、律師、被告、被害人或告訴人均有1.5公尺以上，本院法庭亦有設置防疫隔板。然本院亦通知A法官上週開庭蒞庭檢察官注意健康狀況。並清查 A 法官上週開庭之律師及當事人、提解之人犯所屬監所，清查完畢後即會個別通知其等注意健康狀況。

3、總務科預定於4月18日18時起進行消毒作業。消毒範圍：刑事庭大廈1F法警室全部及公共走道。2樓第10法庭、專2法庭、法官走道、公共走道。3F刑法助（二）、公共走道。4樓法官辦公室、刑事科第6、7、8、9辦公室公共走道1至4樓廁所、樓梯間等。