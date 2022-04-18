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學生確診今飆增262人！　全台多22校停課「累計493所」

▲▼台北新北市政府宣布從明天開始高中以下學校全面停課，處在疫情重災區的小學家長在放學後紛紛前往學校去接小孩回家。（圖／記者湯興漢攝）

▲教育部表示，累計至目前全台已有493所學校停課。（圖／記者湯興漢攝）

記者許展溢／台北報導

教育部今（18日）晚公布，全台學生確診數累計3015人，較昨天新增262人，全台因染疫停課、改線上教學的學校總數新增22所，共493間，分布19縣市。

教育部指出，大專校院學生染疫今統計增77人、高中37人、國中23人、國小84人及幼兒園41人，總數達3105人，較昨天2753人多出262人。

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教育部進一步說明，依據各縣市政府教育局及各大專校院回報，截至今下午3時止，統計有新北市、台北市、台中市、桃園市、基隆市、彰化縣、高雄市、宜蘭縣、新竹市、新竹縣、台東縣、花蓮縣、屏東縣、台南市、雲林縣、苗栗縣、嘉義市、嘉義縣、南投縣計19縣市、493所園校（含幼兒園91所、國小211校、國中64校、高級中等學校96校、大專校院31校），採全校或部分班級停課（含線上教學）。

▲▼4月18日學生確診總數。（圖／教育部提供）

▲教育部統計4月18日學生確診總數破3000人。（圖／教育部提供）

最新停課學校有台北市大佳國小今緊急公告有1名學生確診，接觸11個班級，全校自今日起停課3天。北市敦化國小上午向家長宣布，由於已有超過10個班級被匡列隔離，因此中午起全校停課到4月25日，但北市教育局下午表示，該校停課為錯誤示範，明天就要復課。仁愛國小也宣布，有同學家人確診，計算密切接觸者分布超過10個班級，今天中午12點統一放學，4/19至4/25預防性停課7天。

桃園中原大學昨晚在官網上公告該校近10天已累計30人確診，由於校內2宿舍有確診個案，因目前住宿者主要是大一學生，因此4月18日至4月23日針對大一學生實施預防性局部停課，改採線上課程。

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